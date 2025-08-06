Сборная Армении объявила о назначении нового главного тренера

Армянский специалист Егише Меликян был выбран новым главным тренером национальной команды.
«Кандидатура 46-летнего специалиста была одобрена сегодня членами Исполнительного комитета ФФА. Контракт с Егише Меликяном будет действовать до ноября 2026 года», — написано в заявлении пресс-службы ФФА.
«Я горжусь тем, что вступил на пост главного тренера сборной Армении. Я осознаю всю сложность момента и всю ответственность, но готов с честью пройти этот путь. Все свои решения я буду принимать на благо сборной и армянского футбола. Сейчас самое время объединить усилия. Я призываю всё футбольное сообщество сплотиться вокруг национальной команды», — сказал Меликян.
Во время карьеры футболиста Егише Меликян выступал на позиции защитника. Всю карьеру он провел, играя за клубы Армении и Украины. На счету Меликяна 29 матчей за сборную Армении. Защитник завершил карьеру футболиста в 2012 году. Меликян сначала работал ассистентом главного тренера в украинских клубах донецкий «Металлург» и «Сталь», а затем главным тренером — в клубах «Львов», «Алашкерт» и «Пюник».
Ранее ФФА и главный тренер сборной Армении Джон ван’т Схип приняли решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. Чемпион Европы‑1988 в составе сборной Нидерландов возглавил команду Армении в феврале 2025 года. На этой должности он дважды крупно проиграл сборной Грузии (0:3, 1:6) в Лиге наций, а также в товарищеских играх уступил команде Косово (2:5) и сыграл вничью с Черногорией (2:2).
«Я надеялся продолжить сотрудничество со сборной Армении, но я уважаю решение ФФА пойти в другом направлении. Я горжусь работой, которую мы проделали за короткий период, и хотел бы поблагодарить игроков, тренерский штаб и всех сотрудников федерации за доверие и сотрудничество. Желаю команде только успехов в будущем», — заявил ван’т Схип.
Сборная Армении начнет отборочный этап к чемпионату мира 2026 года с домашних матчей против команд Португалии (6 сентября) и Ирландии (9 сентября). А в октябре армяне проведут два выездных поединка — со сборными Ирландии и Венгрии.