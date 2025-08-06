Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:00
Красное Знамя
:
Коломна
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
16:00
Ильпар
:
Носта
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.60
П2
2.10
Футбол. Кубок России
17:00
ПСК
:
Дружба М
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.66
П2
2.02
Футбол. Кубок России
18:00
Broke Boys
:
Орел
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.20
П2
4.40
Футбол. Кубок России
18:00
СШ Ленинградец
:
Череповец
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.35
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
18:00
Кайрат
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.30
П2
3.45
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Зальцбург
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.60
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
20:00
РФШ
:
КуПС
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
20:15
2DROTS
:
Торпедо Вл
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.52
П2
6.64
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Лудогорец
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.17
П2
2.75
Футбол. Лига чемпионов
21:30
Лех
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.56
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
21:45
Риека
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.85
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ницца
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.62
П2
2.38
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Фейеноорд
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.56
П2
2.97

Сборная Армении объявила о назначении нового главного тренера

Егише Меликян, дважды приводивший «Пюник» к победе в чемпионате Армении, возглавил сборную страны. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Армении (ФФА).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Федерация футбола Армении

Армянский специалист Егише Меликян был выбран новым главным тренером национальной команды.

«Кандидатура 46-летнего специалиста была одобрена сегодня членами Исполнительного комитета ФФА. Контракт с Егише Меликяном будет действовать до ноября 2026 года», — написано в заявлении пресс-службы ФФА.

«Я горжусь тем, что вступил на пост главного тренера сборной Армении. Я осознаю всю сложность момента и всю ответственность, но готов с честью пройти этот путь. Все свои решения я буду принимать на благо сборной и армянского футбола. Сейчас самое время объединить усилия. Я призываю всё футбольное сообщество сплотиться вокруг национальной команды», — сказал Меликян.

Во время карьеры футболиста Егише Меликян выступал на позиции защитника. Всю карьеру он провел, играя за клубы Армении и Украины. На счету Меликяна 29 матчей за сборную Армении. Защитник завершил карьеру футболиста в 2012 году. Меликян сначала работал ассистентом главного тренера в украинских клубах донецкий «Металлург» и «Сталь», а затем главным тренером — в клубах «Львов», «Алашкерт» и «Пюник».

Ранее ФФА и главный тренер сборной Армении Джон ван’т Схип приняли решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. Чемпион Европы‑1988 в составе сборной Нидерландов возглавил команду Армении в феврале 2025 года. На этой должности он дважды крупно проиграл сборной Грузии (0:3, 1:6) в Лиге наций, а также в товарищеских играх уступил команде Косово (2:5) и сыграл вничью с Черногорией (2:2).

«Я надеялся продолжить сотрудничество со сборной Армении, но я уважаю решение ФФА пойти в другом направлении. Я горжусь работой, которую мы проделали за короткий период, и хотел бы поблагодарить игроков, тренерский штаб и всех сотрудников федерации за доверие и сотрудничество. Желаю команде только успехов в будущем», — заявил ван’т Схип.

Сборная Армении начнет отборочный этап к чемпионату мира 2026 года с домашних матчей против команд Португалии (6 сентября) и Ирландии (9 сентября). А в октябре армяне проведут два выездных поединка — со сборными Ирландии и Венгрии.