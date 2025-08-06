Сборная Армении объявила о назначении нового главного тренера

«Я горжусь тем, что вступил на пост главного тренера сборной Армении. Я осознаю всю сложность момента и всю ответственность, но готов с честью пройти этот путь. Все свои решения я буду принимать на благо сборной и армянского футбола. Сейчас самое время объединить усилия. Я призываю всё футбольное сообщество сплотиться вокруг национальной команды», — сказал Меликян.