Сборная России по футболу сыграет с Ираном в Волгограде

Футболисты сборной России проведут товарищеский матч против команды Ирана 10 октября в Волгограде. Об этом сообщается в телеграм-канале национальной команды. Матч пройдет на «Волгоград Арене».
Сборная Ирана занимает 20-ю строчку в рейтинге ФИФА, среди команд из Азиатской конфедерации уступая лишь японцам (17-е место). Сборная играла на двух последних чемпионатах мира и уже обеспечила себе участие в мировом первенстве, которое пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Подопечные Амира Галенои заняли первое место в отборочной группе А, опередив команды Узбекистана, ОАЭ, Катара, Кыргызстана и КНДР.
Сборная России в феврале 2022 года решением ФИФА и УЕФА отстранена от участия в международных турнирах и с тех пор проводит только товарищеские матчи. В 2025 году команда Валерия Карпина провела четыре встречи, обыграв Гренаду (5:0), Замбию (5:0) и Беларусь (4:1), а также сыграв вничью с Нигерией (1:1).
В сентябре паузу сборная России встретится с командами Иордании и Катара.