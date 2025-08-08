Сборная России по футболу сыграет с Ираном в Волгограде

Сборная Ирана занимает 20-ю строчку в рейтинге ФИФА, среди команд из Азиатской конфедерации уступая лишь японцам (17-е место). Сборная играла на двух последних чемпионатах мира и уже обеспечила себе участие в мировом первенстве, которое пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Подопечные Амира Галенои заняли первое место в отборочной группе А, опередив команды Узбекистана, ОАЭ, Катара, Кыргызстана и КНДР.