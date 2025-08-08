Ричмонд
Сборная России проведет товарищеский матч с Боливией в Москве

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против национальной команды Боливии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

Встреча пройдет 14 октября в Москве на стадионе «Динамо». Это будет первый матч в истории между этими командами.

Сборная Боливии занимает 78-ю строчку в рейтинге ФИФА и продолжает борьбу за выход на чемпионат мира 2026 года. На данный момент боливийцы занимают восьмое место в турнирной таблице южноамериканского отбора. Судьба команды решится через месяц в матчах против Колумбии на выезде (4 сентября) и против Бразилии дома (9 сентября). За сборную Боливии выступает защитник тольяттинского «Акрона» Роберто Фернандес.

Таким образом, в ближайшие два месяца команда Валерия Карпина проведет четыре товарищеских матча. Помимо Боливии российская сборная дома сыграет против Иордании (4 сентября) и Ирана (6 октября), а также на выезде проведет встречу против Катара (7 сентября).

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи. В этом году команда Валерия Карпина провела четыре встречи, обыграв Гренаду (5:0), Замбию (5:0) и Беларусь (4:1), а также сыграв вничью с Нигерией (1:1).

