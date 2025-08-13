Тренер вратарей Кафанов назвал первого номера сборной России

Матвей Сафонов — вратарь «ПСЖ». В прошлом сезоне россиянин провел за чемпионов Франции 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей. Также Сафонов с командой стал победителем Лиги чемпионов, а также добыл титулы в Лиги 1, Кубке и Суперкубке Франции.