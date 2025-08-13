Ричмонд
Тренер вратарей Кафанов назвал первого номера сборной России

Виталий Кафанов отметил, что у сборной есть основная и запасная обойма вратарей.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Есть ли в сборной России первый номер?

— Да — Матвей. У нас есть основная обойма: Максименко, Агкацев, Латышонок, Лунёв, Митрюшкин. И в запасной обойме пять-шесть вратарей.

— Кто из российских вратарей может попробовать себя в топ-5 лигах Европы?

— Максименко, Латышонок и Агкацев. Андрея Лунева и Антона Митрюшкина не называю, потому что в Европе ещё и на возраст смотрят.

— Никита Хайкин получает гражданство Норвегии. Сборная России ещё рассчитывает на него?

— До последнего. Пока Никита не сыграет за сборную Норвегии, мы будем ждать его. Он об этом знает, — приводит слова Кафанова «Чемпионат».

Матвей Сафонов — вратарь «ПСЖ». В прошлом сезоне россиянин провел за чемпионов Франции 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей. Также Сафонов с командой стал победителем Лиги чемпионов, а также добыл титулы в Лиги 1, Кубке и Суперкубке Франции.

65-летний Кафанов работает в сборной России с 2021 года, ранее специалист совмещал работу в национальной команде и футбольном клубе «Ростов». Виталий Кафанов продолжительное время работал в тренерском штабе казанского «Рубина».

Футбол. Товарищеские матчи
04.09
Россия
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.40
П2
7.80