Тренер вратарей Кафанов назвал первого номера сборной России

— Есть ли в сборной России первый номер?
— Да — Матвей. У нас есть основная обойма: Максименко, Агкацев, Латышонок, Лунёв, Митрюшкин. И в запасной обойме пять-шесть вратарей.
— Кто из российских вратарей может попробовать себя в топ-5 лигах Европы?
— Максименко, Латышонок и Агкацев. Андрея Лунева и Антона Митрюшкина не называю, потому что в Европе ещё и на возраст смотрят.
— Никита Хайкин получает гражданство Норвегии. Сборная России ещё рассчитывает на него?
— До последнего. Пока Никита не сыграет за сборную Норвегии, мы будем ждать его. Он об этом знает, — приводит слова Кафанова «Чемпионат».
Матвей Сафонов — вратарь «ПСЖ». В прошлом сезоне россиянин провел за чемпионов Франции 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей. Также Сафонов с командой стал победителем Лиги чемпионов, а также добыл титулы в Лиги 1, Кубке и Суперкубке Франции.
65-летний Кафанов работает в сборной России с 2021 года, ранее специалист совмещал работу в национальной команде и футбольном клубе «Ростов». Виталий Кафанов продолжительное время работал в тренерском штабе казанского «Рубина».