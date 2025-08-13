Кафанов назвал конкурентнов Сафонова за место в воротах сборной России

«Есть ли в сборной России первый номер? Да — Матвей. У нас есть основная обойма: Максименко, Агкацев, Латышонок, Лунев, Митрюшкин. И в запасной обойме пять-шесть вратарей. До последнего рассчитываем на Хайкина. Пока Никита не сыграет за сборную Норвегии, мы будем ждать его. Он об этом знает.



Кто из российских вратарей может попробовать себя в топ-5 лигах Европы? Максименко, Латышонок и Агкацев. Андрея Лунева и Антона Митрюшкина не называю, потому что в Европе еще и на возраст смотрят», — сказал Кафанов.