Кафанов назвал конкурентнов Сафонова за место в воротах сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «Чемпионату» назвал Матвея Сафонова первым номером национальной команды и оценил перспективы других вратарей.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Есть ли в сборной России первый номер? Да — Матвей. У нас есть основная обойма: Максименко, Агкацев, Латышонок, Лунев, Митрюшкин. И в запасной обойме пять-шесть вратарей. До последнего рассчитываем на Хайкина. Пока Никита не сыграет за сборную Норвегии, мы будем ждать его. Он об этом знает.

Кто из российских вратарей может попробовать себя в топ-5 лигах Европы? Максименко, Латышонок и Агкацев. Андрея Лунева и Антона Митрюшкина не называю, потому что в Европе еще и на возраст смотрят», — сказал Кафанов.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи. В этом году команда Валерия Карпина провела четыре встречи, обыграв Гренаду (5:0), Замбию (5:0) и Беларусь (4:1), а также сыграв вничью с Нигерией (1:1).

В матче со сборной Нигерии ворота сборной России защищал Матвей Сафонов. Против Гренады выходили Евгений Латышонок и Станислав Агкацев, против Замбии — Александр Максименко, а в поединке с Беларусью первым номером был Андрей Лунев.

В сентябре сборная России сыграет с Иорданией и Катаром, в октябре — с Ираном и Боливией.

