Тюкавин: Хорошо, что мы не перешли в Азиатскую конфедерацию

— В 2022—2023 годах, когда наши клубы отстранили от еврокубков, постоянно шли дискуссии, не стоит ли нашему футболу перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) и участвовать в местных клубных турнирах. Теперь, когда на примере поездки в Китай вы столкнулись с местной жарой в 40 градусов и 17-часовым маршрутом в один конец со всеми перелетами и пересадкой, есть особая радость от того, что РФС тогда не стал развивать историю с переходом из Европы в Азию?
— Понятно, что ты со временем ко всему привыкаешь, даже к таким жестким погодным условиям, к той жаре и влажности, с которыми мы столкнулись в Чунцине. Когда выходишь на улицу, и на солнце невозможно ходить без кепки и очков. Очень тяжело было. Даже к этому можно привыкнуть, но, наверное, всё-таки хорошо, что мы не стали участвовать в Азиатской Лиге чемпионов и других местных турнирах. И что продолжаем ждать решения УЕФА о нашем возвращении в еврокубки.
— Чуть менее год назад вы со сборной России уже ездили во Вьетнам с похожими погодными условиями. Постоянно играть в такой обстановке было бы еще сложнее?
— Да, тот матч с Вьетнамом (3:0) я не играл, а сидел на трибуне. Тогда меня должны были выпустить на поле в следующей игре с Таиландом, которую отменили из-за тайфуна. Но мне и с трибуны было тяжело смотреть, как ребята играют при такой влажности. Мы ведь до этого, когда выходили из отеля на прогулку, через две минуты все мокрые были. У нас в России даже где-нибудь в Краснодаре летом с таким не всегда сталкиваешься.
— Посоветуете поехать в Китай родным и близким?
— Конечно! Не только родным и близким, а вообще всем. Это всё интересно — вообще другой мир. Огромные здания, много технологичных всяких фишек, связанных с электроникой, машинами, всякими навороченными чемоданами у людей. Всё прикольно — взять ту же станцию метро в Чунцине, которую мы посещали. Она встроена в жилой дом — нигде такого не видел. Я сам бы еще раз съездил в Китай. Может быть, в другой город — например, в Гуанчжоу или Шанхай.
— Сильно отличается от Москвы?
— Тут все разное. Даже не знаю, как можно сравнить Москву и вообще Россию с Китаем. Слишком много отличий. Но, конечно, Москву я люблю больше, привык к ней. И в плане бытового комфорта это практически идеальный город, — сказал Тюкавин в интервью «Известиям».