Тюкавин: Хорошо, что мы не перешли в Азиатскую конфедерацию

— Да, тот матч с Вьетнамом (3:0) я не играл, а сидел на трибуне. Тогда меня должны были выпустить на поле в следующей игре с Таиландом, которую отменили из-за тайфуна. Но мне и с трибуны было тяжело смотреть, как ребята играют при такой влажности. Мы ведь до этого, когда выходили из отеля на прогулку, через две минуты все мокрые были. У нас в России даже где-нибудь в Краснодаре летом с таким не всегда сталкиваешься.