Мостовой предложил Карпину возглавить еще и женскую сборную

Александр Мостовой в шутку предложил главному тренеру сборной и «Динамо» Валерию Карпину совмещать эти две должности с работой в женской или пляжной сборной России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я всегда был против совмещения, а не только в этой ситуации. Против был и того, когда Слуцкого умудрились в сборную засунуть. Это ужас был! Справится или не справится — вопрос отпадает. Если ты тренируешь одну команду, зачем должен быть в другой? Это вообще нелогично, ни в одной стране Европы такого нет и не будет. В сегодняшней ситуации, когда ты ничем не рискуешь, можешь еще какую-то сборную взять —женскую, например, или пляжную», — приводит слова Мостового РИА Новости.

Московское «Динамо» объявило о назначении Карпина главным тренером 13 июня. С 2021 года он возглавляет сборную России. Ранее он совмещал посты в национальной команде и «Ростове». До конца года у национальной команды запланированы шесть товарищеских матчей — со сборными Иордании, Катара, Ирана, Боливии, Перу и Чили.

«Динамо» под руководством Карпина в пяти официальных играх одержало две победы, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение. В чемпионате России бело-голубые занимают девятое место после четырех туров, набрав 5 очков из 12 возможных. В Кубке России команда после одного матча лидирует в группе с 5Крыльями Советов«, “Краснодаром” и “Сочи”.

Александр Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборные СССР, СНГ и России он провел 65 матчей, в которых забил 13 мячей.

