Мостовой предложил Карпину возглавить еще и женскую сборную

«Я всегда был против совмещения, а не только в этой ситуации. Против был и того, когда Слуцкого умудрились в сборную засунуть. Это ужас был! Справится или не справится — вопрос отпадает. Если ты тренируешь одну команду, зачем должен быть в другой? Это вообще нелогично, ни в одной стране Европы такого нет и не будет. В сегодняшней ситуации, когда ты ничем не рискуешь, можешь еще какую-то сборную взять —женскую, например, или пляжную», — приводит слова Мостового РИА Новости.