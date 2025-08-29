Ричмонд
Алексей Миранчук может пропустить матч против Иордании

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал итоговый состав национальной команды на товарищеские матчи против Иорданией и Катаром. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В финальный состав сборной России вошли 30 человек. Среди них полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук, который прибудет в расположение команды позднее остальных футболистов.

«Ожидания как раз связаны с соперниками. Обе команды показывают хороший уровень игры, но при этом отличаются по стилю. Будет интересно посмотреть и оценить нашу сборную в этих матчах, и Иордания и Катар — все же сильнее, чем многие из сборных, с которыми мы играли ранее.

Скорее будем отталкиваться от собственных планов, и, что важнее, — от состояния наших игроков. Кому-то предстоит перелет, кто-то позже сыграет матч РПЛ, а кто-то — раньше, не все начнут сбор с одинаковой функциональной готовностью. Все это будем учитывать, чтобы игроки могли выйти на поле в своем оптимальном состоянии. Стиль соперников, естественно, изучим, расскажем о нем футболистам и учтем при подготовке. Но именно состав на матчи будем выбирать по другим критериям.

Самошников? Мы хорошо знаем его возможности, поэтому игрой Ильи не столько впечатлились, сколько убедились в его готовности. Он был в нашей обойме, но в расширенный состав мы его не включили, именно потому что он не выходил на поле в первых матчах сезона. В игре он выглядел хорошо, показал свой уровень, стало понятно, что он готов сыграть за сборную.

Что касается Умярова, то мы продолжаем следить за Наилем, видим его работу и прогресс. Но на позицию в центре в сборной высокая конкуренция. Вызваны Кисляк, Глебов и Черников. Все они находятся в хорошем состоянии, показывают качественный футбол. Этот выбор обусловлен конкуренцией между игроками и больше ничем.

Алексей Миранчук, вероятно, прилетит позднее других игроков, и скорее сыграет с Катаром, а не с Иорданией. Но для нас важнее не время на дорогу, а желание самих игроков приехать и сыграть за сборную. У ребят оно есть, они с большим энтузиазмом откликнулись на вызов», — сказал Карпин.

Матч против сборной Иордании пройдет 4 сентября в Москве, после чего национальная команда отправится на выездную игра с Катаром, которая состоится 7 сентября в Эр-Райяне.

