Алексей Миранчук может пропустить матч против Иордании

«Ожидания как раз связаны с соперниками. Обе команды показывают хороший уровень игры, но при этом отличаются по стилю. Будет интересно посмотреть и оценить нашу сборную в этих матчах, и Иордания и Катар — все же сильнее, чем многие из сборных, с которыми мы играли ранее.



Скорее будем отталкиваться от собственных планов, и, что важнее, — от состояния наших игроков. Кому-то предстоит перелет, кто-то позже сыграет матч РПЛ, а кто-то — раньше, не все начнут сбор с одинаковой функциональной готовностью. Все это будем учитывать, чтобы игроки могли выйти на поле в своем оптимальном состоянии. Стиль соперников, естественно, изучим, расскажем о нем футболистам и учтем при подготовке. Но именно состав на матчи будем выбирать по другим критериям.



Самошников? Мы хорошо знаем его возможности, поэтому игрой Ильи не столько впечатлились, сколько убедились в его готовности. Он был в нашей обойме, но в расширенный состав мы его не включили, именно потому что он не выходил на поле в первых матчах сезона. В игре он выглядел хорошо, показал свой уровень, стало понятно, что он готов сыграть за сборную.



Что касается Умярова, то мы продолжаем следить за Наилем, видим его работу и прогресс. Но на позицию в центре в сборной высокая конкуренция. Вызваны Кисляк, Глебов и Черников. Все они находятся в хорошем состоянии, показывают качественный футбол. Этот выбор обусловлен конкуренцией между игроками и больше ничем.



Алексей Миранчук, вероятно, прилетит позднее других игроков, и скорее сыграет с Катаром, а не с Иорданией. Но для нас важнее не время на дорогу, а желание самих игроков приехать и сыграть за сборную. У ребят оно есть, они с большим энтузиазмом откликнулись на вызов», — сказал Карпин.