Вратарь «Зенита» включен в сборную за матч против «Спартака»

В финальный состав сборной России вошли 30 человек, в том числе четыре вратаря:
Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак») и Денис Адамов («Зенит»), для которого это первый вызов в национальную команду.
«Решение по Адамову было принято после того, как Денис отыграл очень яркий матч со “Спартаком”. И это заработанное “Зенитом” очко с полным правом можно назвать его большой заслугой. До этого были две игры на кубок, также был еще один матч чемпионата с его участием. И по итогам этих четырех встреч было принято решение включить в состав на сбор Дениса.
По поводу Ставера и Гудиев сомнения были. Чтобы принять решение, приходилось взвешивать каждый матч, каждую деталь, каждый эпизод в последних играх. В пользу Дениса Адамова был тот факт, что он провел один из самых ярких матчей на старте нового сезона — я имею в виду встречу “Зенита” со “Спартаком”. К сожалению, на старте этого сезона, в отличие от прошлого, можно было пересчитать по пальцам игры, в которых вратари были героями встречи, поэтому этот матч стоит особняком.
Форму Сафонова оценивать сложно, потому что давно не играл. Со слов самого Матвея, чувствует себя лучше, чем в такой же период в прошлом году. Не сомневаюсь, что так и есть. Стас пока единственный на сегодняшний день вратарь в РПЛ, кто не совершил ни одной голевой ошибки. После посещения тренировок “Спартака”, после беседы с тренерами вратарей команды и самим Сашей Максименко убежден, что он находится в хорошей физической и психологической форме, несмотря на положение в турнирной таблице РПЛ.
Могу точно сказать, что в Катар поедут только три вратаря. И как минимум двое голкиперов примут участие в предстоящих играх. Прежде всего будем обращать внимание на психологическое состояние голкиперов, с каждым из которых будем беседовать. В любом случае, последнее слово будет только после обсуждения в тренерском штабе, и в первую очередь с главным тренером команды Валерием Георгиевичем Карпиным», — сказал Кафанов.
Матч против сборной Иордании пройдет 4 сентября в Москве, после чего национальная команда отправится на выездную игра с Катаром, которая состоится 7 сентября в Эр-Райяне.
Деян Станкович
Сергей Семак
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
18′
Жедсон Фернандеш
(Кристофер Мартинс)
38′
Матео Кассьерра
15′
Александр Соболев
63′
Эсекиэль Барко
88′
Матео Кассьерра
14′
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
43′
76′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
70′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
76′
91
Антон Заболотный
9
Манфред Угальде
76′
7
Пабло Солари
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
43′
50′
8
Маркус Вендел
5
Вильмар Барриос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
9
Сантос да Силва Жерсон
64′
17
Андрей Мостовой
30
Матео Кассьерра
46′
66
Роман Вега
77′
11
Луис Энрике
58′
32
Лусиано Гонду
28
Нуралы Алип
46′
7
Александр Соболев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти