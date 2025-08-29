Вратарь «Зенита» включен в сборную за матч против «Спартака»

«Решение по Адамову было принято после того, как Денис отыграл очень яркий матч со “Спартаком”. И это заработанное “Зенитом” очко с полным правом можно назвать его большой заслугой. До этого были две игры на кубок, также был еще один матч чемпионата с его участием. И по итогам этих четырех встреч было принято решение включить в состав на сбор Дениса.



По поводу Ставера и Гудиев сомнения были. Чтобы принять решение, приходилось взвешивать каждый матч, каждую деталь, каждый эпизод в последних играх. В пользу Дениса Адамова был тот факт, что он провел один из самых ярких матчей на старте нового сезона — я имею в виду встречу “Зенита” со “Спартаком”. К сожалению, на старте этого сезона, в отличие от прошлого, можно было пересчитать по пальцам игры, в которых вратари были героями встречи, поэтому этот матч стоит особняком.



Форму Сафонова оценивать сложно, потому что давно не играл. Со слов самого Матвея, чувствует себя лучше, чем в такой же период в прошлом году. Не сомневаюсь, что так и есть. Стас пока единственный на сегодняшний день вратарь в РПЛ, кто не совершил ни одной голевой ошибки. После посещения тренировок “Спартака”, после беседы с тренерами вратарей команды и самим Сашей Максименко убежден, что он находится в хорошей физической и психологической форме, несмотря на положение в турнирной таблице РПЛ.



Могу точно сказать, что в Катар поедут только три вратаря. И как минимум двое голкиперов примут участие в предстоящих играх. Прежде всего будем обращать внимание на психологическое состояние голкиперов, с каждым из которых будем беседовать. В любом случае, последнее слово будет только после обсуждения в тренерском штабе, и в первую очередь с главным тренером команды Валерием Георгиевичем Карпиным», — сказал Кафанов.