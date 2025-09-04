Россия — Иордания, Грузия начинает отбор на ЧМ, полуфиналы US Open: что смотреть сегодня

Футбол. Первая лига. 8-й тур. «Спартак» (Кострома) — «Урал» (Екатеринбург)
17:00. Где смотреть: официальная группа Первой лиги ВКонтакте.
Матч двух лидеров Первой лиги. И если «Урал» довольно ожидаемо возглавляет турнирную таблицу, то костромской «Спартак», который после повышения в классе держится в лидирующей четверке, приятно удивляет. Поражение в первом туре от «Факела» (0:1) так и остается пока единственным в сезоне для «красно-белых». Команда Сергея Бондаря набрала ход и идет на серии из четырех побед подряд, поэтому «Урал» явно будет встречен во всеоружии. Екатеринбуржцы не очень хорошо играют на выезде, поэтому «Спартак» имеет хорошие шансы как минимум на ничью. Хотя наверняка костромичи будут бороться за победу, ведь на кону стоит лидерство в Первой лиге.
Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2026. Европа. Группа Е. 1-й тур. Грузия — Турция
19:00. Где смотреть: Okko.
Амбициозная сборная Грузии, которая ярко сверкнула на Евро-2024, начинает новый путь на большой турнир и попытается впервые отобраться на чемпионат мира. С учетом того, что отборочный этап теперь состоит из шести матчей, важность каждой игры возрастает в разы. Первый соперник команды Вилли Саньоля — сборная Турции, которая также подходит к отбору с высокими ожиданиями, ведь после бронзового ЧМ-2002 она так и не смогла ни разу квалифицироваться на мундиаль. Последний раз команды играли между собой чуть более года назад в первом туре группового этапа Евро-2024. Тогда победу со счетом 3:1 одержали турки. Воспоминания об этой игре еще свежи в памяти грузинских футболистов, поэтому на родной земле они наверняка постараются взять реванш за это поражение.
Футбол. Товарищеский матч. Россия — Иордания
20:00. Где смотреть: «Матч ТВ».
Сборная России открывает осеннюю серию товарищеских матчей. Первым соперником команды Валерия Карпина станет прошлогодний финалист Кубка Азии и будущий участник чемпионата мира — сборная Иордании. Исходя из того, что иорданцы готовятся к своему дебюту на мундиале, можно предположить, что они выставят на этот матч близкий к сильнейшему состав. В азиатском отборе Иордания из 16 матчей проиграла всего три, поэтому ожидать легкой прогулки здесь не стоит. В январе этого года с этой сборной на сборах дважды играл «Зенит» и сумел забить ей всего два мяча. Для России предстоящий матч это хорошая возможность оценить текущий уровень готовности игроков, наладить новые игровые связи и подарить праздник болельщикам, ведь матч сборной для поклонников спорта это всегда особое событие.
Теннис. US Open. Нью-Йорк. Женщины. ½ финала. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Джессика Пегула (США, 4)
02:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Повторение прошлогоднего финала US Open — тогда Соболенко выиграла 7:5, 7:5 и вернула себе звание первой ракетки мира. В этом году обе теннисистки катком прошлись по сетке, не отдав соперницам ни одного сета. Хотя, стоит отметить, что лишь одна из побежденных теннисисток была в топ-50 мирового рейтинга. Соболенко движется к своему третьему подряд финалу в Нью-Йорке и из-за отказа последней соперницы имела четыре дня отдыха, что может сыграть ей как в плюс, так и в минус. Трибуны будут поддерживать Пегулу и, возможно, этот импульс позволит ей подарить болельщикам интересный полуфинал.
Теннис. US Open. Нью-Йорк. Женщины. ½ финала. Наоми Осака (Япония, 24) — Аманда Анисимова (США, 9)
03:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Следом идет второй полуфинал, в котором сойдутся Наоми Осака и Аманда Анисимова. Кажется, Осака полноценно вернулась в элиту мирового тенниса после долгого отсутствия, связанного с рождением дочери. 27-летняя японка впервые за четыре года дошла до полуфинала турнира Большого шлема. Если она добирается до этой стадии, то дальше ее уже не остановить. Собственно, отношения у Осаки с мэджорами следующие: либо она не проходит первые четыре круга, либо она поднимает трофей. Иной вариант за десять лет карьеры пока не был задействован. В свою очередь Анисимова находится на невероятном подъеме после того, как в четвертьфинале уверенно взяла реванш у Швентек за 0:6, 0:6 в финале Уимблдона. Американка значительно прибавила в стабильности и теперь может ставить перед собой самые большие цели. Соперницы трижды встречались между собой — все три раза в 2022 году и все три раза побеждала Анисимова. Интересный предматчевый расклад, который делает этот полуфинал крайне непредсказуемым.