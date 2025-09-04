Россия — Иордания, Грузия начинает отбор на ЧМ, полуфиналы US Open: что смотреть сегодня

Следом идет второй полуфинал, в котором сойдутся Наоми Осака и Аманда Анисимова. Кажется, Осака полноценно вернулась в элиту мирового тенниса после долгого отсутствия, связанного с рождением дочери. 27-летняя японка впервые за четыре года дошла до полуфинала турнира Большого шлема. Если она добирается до этой стадии, то дальше ее уже не остановить. Собственно, отношения у Осаки с мэджорами следующие: либо она не проходит первые четыре круга, либо она поднимает трофей. Иной вариант за десять лет карьеры пока не был задействован. В свою очередь Анисимова находится на невероятном подъеме после того, как в четвертьфинале уверенно взяла реванш у Швентек за 0:6, 0:6 в финале Уимблдона. Американка значительно прибавила в стабильности и теперь может ставить перед собой самые большие цели. Соперницы трижды встречались между собой — все три раза в 2022 году и все три раза побеждала Анисимова. Интересный предматчевый расклад, который делает этот полуфинал крайне непредсказуемым.