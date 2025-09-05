Кубок Открытия в КХЛ, Беларусь и Украина в отборе на ЧМ, Джокович против Алькараса: что смотреть сегодня

Футбол. Товарищеский матч. Россия U21 — Саудовская Аравия U23
17:00. Где смотреть: «Кинопоиск».
Вслед за главной сборной свой товарищеский матч проведет молодежка. Это пятый матч для нее в этом году: в марте команда Ивана Шабарова играла с Колумбией U20 (0:1, 2:2), а в июне встречалась с Узбекистаном U21 (3:0, 6:3). Саудиты в этом году провели уже 10 встреч, проиграв шесть из них. Но в их послужном списке есть, например, победа над Данией U20 (4:3).
Почти все футболисты представляют местный чемпионат, лишь двое играют в Европе. Хотя саудовскую лигу не стоит недооценивать, ведь тренироваться и конкурировать за игровое время с местными звездами — это большая привилегия. Да и разница в два года может сыграть свою роль. В общем, предстоит интересный матч, в котором наверняка будет забито немало мячей.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск)
19:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
Новый сезон КХЛ традиционно стартует матчем за Кубок Открытия, в котором сыграют финалисты плей-офф прошлого сезона. После долгожданного чемпионства в Ярославле полностью сменился тренерский штаб — на место Игоря Никитина пришел Боб Хартли, который в 2021 году выигрывал Кубок Гагарина с «Авангардом». «Локомотиву» удалось сохранить костяк чемпионского состава, поэтому ожидания от команды у болельщиков вновь высокие. Любопытно взглянуть, как Хартли будет вновь реализовывать свои тренерские идеи в КХЛ после четырехлетнего творческого отпуска.
Что касается «Трактора», то они входят в сезон с обновленным составом. Бенуа Гру мощно ворвался в КХЛ и уже в дебютном сезоне сделал из челябинцев легитимных контендеров, которые остановились в шаге от заветного титула. Возможно, недостающим пазлом чемпионской команды станет лучший игрок прошлого сезона Джош Ливо, скандально покинувший «Салават Юлаев». «Локомотив» выиграл у «Трактора» 12 из 13 последних матчей, поэтому для челябинцев будет особенно важно показать характер и попытаться огорчить новоиспеченного чемпиона на его льду.
Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2026. Европа. Группа C. 1-й тур. Греция — Беларусь
21:45. Где смотреть: Okko.
Греция потерпела фиаско в отборе к Евро-2024, уступив путевку грузинам, что стоило увольнения главному тренеру команды Густаво Пойету. На его место пришел серб Иван Йованович, который вдохнул в сборную новую жизнь. При нем греки выиграли 9 из 11 матчей, в том числе обыграли Англию (2:1) на «Уэмбли». Последние три матча против Шотландии, Словакии и Болгарии были выиграны с общим счетом 11:1. Все это внушает большой оптимизм для Греции, которая после ЧМ-2014 не играла на больших турнирах.
Беларусь настроена бойко, но начинать отбор с такого соперника, да еще и на выезде, будет крайне непросто. Перед тренерским штабом Карлоса Алоса поставлена амбициозная задача выйти в плей-офф квалификации, а для этого надо занимать второе место в группе с Грецией, Данией и Шотландией. Поэтому уже первый матч станет для белорусов серьезнейшей проверкой на прочность.
Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2026. Европа. Группа D. 1-й тур. Украина — Франция
21:45. Где смотреть: Okko.
Пожалуй, самый интересный матч игрового дня сборных. После провала на Евро и в Лиге наций украинцы попытаются во второй раз своей истории пробиться на мундиаль. Увеличение мест на ЧМ-2026 и довольно легкая группа дают им реальный шанс на это. В текущем составе украинской сборной восемь игроков из топ-5 чемпионатов, что на бумаге должно хватать для решения таких задач. Осталось лишь побороть нестабильную игру.
Франция — одна из сильнейших сборных мира прямо сейчас, но в этом году результаты пока неважные. Например, в марте команда Дидье Дешама на выезде проиграла Хорватии (0:2) в Лиге наций. Плюс кадровые потери в лице Вильяма Салиба и Райана Шерки могут сыграть свою роль в предстоящей игре. Украина и Франция играли в одной отборочной группе к ЧМ-2022, и тогда дважды сыграли вничью — 1:1. Что-то подобное мы можем увидеть и сегодня. Для команды Сергея Реброва встреча с таким сильным соперником станет отличной возможностью оценить свой текущий уровень и добавит уверенности перед ключевыми матчами отбора с Исландией и Азербайджаном.
Теннис. US Open. Нью-Йорк. Мужчины. ½ финала. Новак Джокович (Сербия, 7) — Карлос Алькарас (Испания, 2)
22:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Дуэль поколений в полуфинале US Open. Джокович в свои 38 лет не думает останавливаться и продолжает охотиться за 25-м титулом «Большого шлема». Опыт, хладнокровие и умение действовать в критические моменты делают серба опасным для любого соперника, даже несмотря на преклонный по теннисным меркам возраст.
С другой стороны Алькарас, который подходит к матчу с серией из 11 побед подряд. Начиная с апреля, испанец выиграл 40 матчей и потерпел всего два поражения. На US Open Карлос не отдал соперникам ни единого сета и имеет перед Новаком ощутимый запас как в свежести, так и в физике. В последний раз соперники встречались в четвертьфинале последнего Australian Open, и тогда Джокович оказался сильнее в четырех сетах. С тех пор Алькарас серьезно прибавил и сейчас демонстрирует, пожалуй, свою лучшую форму в карьере. Возможно, пришло время для первой победы над Новаком на его территории — на харде. Легкой прогулки здесь точно не предвидится, но только победа откроет Карлосу дорогу к реваншу с Синнером.