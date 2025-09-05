Кубок Открытия в КХЛ, Беларусь и Украина в отборе на ЧМ, Джокович против Алькараса: что смотреть сегодня

С другой стороны Алькарас, который подходит к матчу с серией из 11 побед подряд. Начиная с апреля, испанец выиграл 40 матчей и потерпел всего два поражения. На US Open Карлос не отдал соперникам ни единого сета и имеет перед Новаком ощутимый запас как в свежести, так и в физике. В последний раз соперники встречались в четвертьфинале последнего Australian Open, и тогда Джокович оказался сильнее в четырех сетах. С тех пор Алькарас серьезно прибавил и сейчас демонстрирует, пожалуй, свою лучшую форму в карьере. Возможно, пришло время для первой победы над Новаком на его территории — на харде. Легкой прогулки здесь точно не предвидится, но только победа откроет Карлосу дорогу к реваншу с Синнером.