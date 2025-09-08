Ричмонд
Тренер Катара: у России много суперзвезд даже среди запасных

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги высказался об уровне состава национальной команды России. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне сборная России на выезде обыграла Катар (4:1) в товарищеском матче, продлив свою беспроигрышную серию до 19 матчей. Кроме того, российская сборная обыграла Катар впервые с 1996 года.

«Конечно, я знаю и Сафонова, и Головина. Я понимаю, что они суперзвезды для вас, для российского футбола. Но у России есть много суперзвезд не только в основном составе, но и на скамейке запасных. В этой сборной есть много футболистов, которые играют на высоком уровне, это очень важно», — сказал Лопетеги.

Лопетеги возглавил сборную Катара в мае этого года. Под его руководством команда провела четыре матча и одержала одну победу.

Ранее 59-летний испанец работал в «Порту», мадридском «Реале», «Севилье», «Вулверхэмптоне», «Вест Хэме», а также возглавлял сборную Испанию, с которой вышел на ЧМ-2018 в России.

Этой осенью сборная России проведет еще четыре товарищеских матча: против Ирана в Волгограде (10 октября), против Боливии в Москве (14 октября), против Перу в Санкт-Петербурге (12 ноября) и против Чили в Сочи (15 ноября).