Сантуш покинул пост главного тренера сборной Азербайджана

В первом туре отбора к ЧМ-2026 сборная Азербайджана разгромно проиграла Исландии (0:5) и сейчас занимает последнее место в таблице группы D, где также выступают Франция и Украина. Встреча с украинской национальной командой состоится 9 сентября.