Сантуш покинул пост главного тренера сборной Азербайджана

Португальский специалист, приводивший сборную Португалии к победе на Евро-2016, уезжает из Азербайджана без единой победы.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Федерация футбола Азербайджана

Португальский специалист Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Азербайджана. Об этом сообщил официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

"Контракт между руководством АФФА и португальским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию.

Главный тренер сборной Азербайджана U21 Айхан Аббасов будет руководить нашей национальной командой в отборочном матче к чемпионату мира — 2026 с Украиной", — говорится в заявлении на официальном сайте федерации.

В первом туре отбора к ЧМ-2026 сборная Азербайджана разгромно проиграла Исландии (0:5) и сейчас занимает последнее место в таблице группы D, где также выступают Франция и Украина. Встреча с украинской национальной командой состоится 9 сентября.

70-летний наставник возглавил сборную 12 июня 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых девять раз проиграла и дважды сыграла вничью. Разница забитых и пропущенных мячей составила 4−29.

Ранее Сантуш возглавлял «Бешикташ», «Бенфику», «Спортинг», «Порту», ПАОК, АЕК, «Панатинаикос», а также сборные Португалии, Греции и Польши.