Тренер Италии: Самая безумная игра, в которой я участвовал

Напомним, встреча группы I прошла в Венгрии и завершилась победой итальянцев со счетом 5:4. Дубль в составе подопечных Гаттузо оформил Мойзе Кин (40-я и 54-я минуты), также отличились Маттео Политано (58), Джакомо Распадори (81) и Сандро Тонали (90+1). У Израиля дублем отметился Дор Перец (52, 90). Еще два мяча в свои ворота забили итальянские футболисты Мануэль Локателли (16) и Алессандро Бастони (87).
«Это самая безумная игра, в которой я участвовал как тренер. Мы действовали слишком авантюрно, постоянно шли в атаку, а этого и ждал Израиль, и каждый раз нас наказывал на контратаках», — приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.
Сборная Италии набрала 9 очков и поднялась на второе место в группе I, опередив Израиль по дополнительным показателям. В следующем матче сборная Италии на выезде сыграет с национальной командой Эстонии 11 октября. Сборная Израиля в тот же день также в гостях встретится с лидером группы I Норвегией.
Дженнаро Гаттузо возглавил сборную Италии в июне после отставки Лучано Спаллетти. В качестве футболиста Гаттузо провел за национальную команду 73 матча, в которых забил один гол.