Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:30
Астрахань
:
Легион
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.61
П2
8.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Азербайджан
:
Украина
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.69
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.66
П2
1.81
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.10
X
12.50
П2
30.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Венгрия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
7.80
X
5.06
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
5.70
X
3.90
П2
1.67
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.80
П2
1.72
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Норвегия
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.06
X
13.00
П2
40.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Албания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.74
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.55
П2
1.95

Тренер Италии: Самая безумная игра, в которой я участвовал

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о матче отбора на ЧМ-2026 с Израилем (5:4).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Напомним, встреча группы I прошла в Венгрии и завершилась победой итальянцев со счетом 5:4. Дубль в составе подопечных Гаттузо оформил Мойзе Кин (40-я и 54-я минуты), также отличились Маттео Политано (58), Джакомо Распадори (81) и Сандро Тонали (90+1). У Израиля дублем отметился Дор Перец (52, 90). Еще два мяча в свои ворота забили итальянские футболисты Мануэль Локателли (16) и Алессандро Бастони (87).

«Это самая безумная игра, в которой я участвовал как тренер. Мы действовали слишком авантюрно, постоянно шли в атаку, а этого и ждал Израиль, и каждый раз нас наказывал на контратаках», — приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.

Сборная Италии набрала 9 очков и поднялась на второе место в группе I, опередив Израиль по дополнительным показателям. В следующем матче сборная Италии на выезде сыграет с национальной командой Эстонии 11 октября. Сборная Израиля в тот же день также в гостях встретится с лидером группы I Норвегией.

Дженнаро Гаттузо возглавил сборную Италии в июне после отставки Лучано Спаллетти. В качестве футболиста Гаттузо провел за национальную команду 73 матча, в которых забил один гол.