Алексей Миранчук оценил победу сборной России над Катаром

Полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук высказался о товарищеском матче с Катаром (4:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, товарищеский матч между подопечными Валерия Карпина и национальной командой Катара прошел 7 сентября на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райяне. В составе победителей отличились Александр Головин (33-я минута), Матвей Кисляк (35), Иван Сергеев (45) и Алексей Миранчук (69). У проигравших гол забил Акрам Афиф (62).

«Что касается условий, то для всех жарко. Мы знали, куда едем, знали, что будет жарко, поэтому я рад, что все подошли профессионально, как обычно. Все были с холодной головой, ответственны. Рад, что забили, порадовали болельщиков.

Самые положительные эмоции, которые могут быть, от возвращения в сборную России. Всегда приятно вернуться сначала на родину, быть с командой, с ребятами, узнать их новости, как дела», — приводит слова Миранчука ТАСС.

Сборная Катара занимает 53-е место в рейтинге ФИФА, российская команда располагается на 35-й строчке.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В 2025 году сборная России сыграла с командами Гренады (5:0), Замбии (5:0), Нигерии (1:1), Беларуси (4:1) и Иордании (0:0). Следующий товарищеский матч национальная команда России проведет со сборной Ирана, встреча пройдет 10 октября в Волгограде.