Алексей Миранчук оценил победу сборной России над Катаром

«Что касается условий, то для всех жарко. Мы знали, куда едем, знали, что будет жарко, поэтому я рад, что все подошли профессионально, как обычно. Все были с холодной головой, ответственны. Рад, что забили, порадовали болельщиков.



Самые положительные эмоции, которые могут быть, от возвращения в сборную России. Всегда приятно вернуться сначала на родину, быть с командой, с ребятами, узнать их новости, как дела», — приводит слова Миранчука ТАСС.