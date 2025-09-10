Игрок «Спартака» отдал две голевые передачи в матче за Коста-Рику

10 сентября состоялся матч 2-го тура отборочного турнира КОНКАКАФ к чемпионату мира — 2026. Встреча между командами Коста-Рики и Гаити завершилась вничью со счетом 3:3.
Счет уже на 1-й минуте открыл полузащитник костариканцев Кеннет Варгас с передачи нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде.
Во втором для себя голевом моменте Угальде поучаствовал на 90+1 минуте, отдав пас тому же Варгасу. Голом за костариканцев отметился еще Алонсо Мартинес.
В сборной Гаити все три точных удара по воротам нанес Дюкенс Назон, оформив хет-трик. До этого матча национальные команды встречались последний раз в 2019 году и две последние встречи также провели с ничейным результатом.
Коста-Рика и Гаити делят второе и третье места в отборочной группе C, набрав по два очка. Возглавляет турнирную таблицу группы Гондурас, в активе которого четыре очка, замыкает Никарагуа с одним баллом на счету. Победитель группы получит путевку на ЧМ-2026, команда, занявшая второе место, на основе рейтинга может попасть в межконтинентальные стыковые матчи.
Напомним, в РПЛ «Спартак» после семи туров занимает шестое место в турнирной таблице. Манфред Угальде участвовал во всех семи матчах чемпионата России, но очков пока не набрал. В прошлом сезоне он забил 17 мячей в 29 играх чемпионата, выиграв гонку бомбардиров. Гендиректор московского клуба сообщал, что костариканцем интересовались в «Фейеноорде», но стороны не пришли к согласию.