Игрок «Спартака» отдал две голевые передачи в матче за Коста-Рику

Напомним, в РПЛ «Спартак» после семи туров занимает шестое место в турнирной таблице. Манфред Угальде участвовал во всех семи матчах чемпионата России, но очков пока не набрал. В прошлом сезоне он забил 17 мячей в 29 играх чемпионата, выиграв гонку бомбардиров. Гендиректор московского клуба сообщал, что костариканцем интересовались в «Фейеноорде», но стороны не пришли к согласию.