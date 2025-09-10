Анри: мы все знаем, кто станет новым тренером сборной Франции

Нынешний наставник «трехцветных» Дидье Дешам в начале этого года объявил, что покинет команду после окончания ЧМ-2026. Он руководит сборной Франции с 2012 года.
«Мы все знаем, кто будет новым тренером. Вы это знаете, и я это знаю. И я желаю ему всего наилучшего», — сказал Анри.
По информации L'Equipe и других авторитетных изданий, новым главным тренером сборной Франции станет Зинедин Зидан. 53-летний специалист уже готовится к предстоящему назначению, активно следит за французским чемпионатом, а также в последние месяцы изучает работу национальной команды и Федерации футбола Франции.
Последним местом работы Зидана был «Реал», который он покинул в мае 2021 года. С мадридским клубом он трижды выигрывал Лигу чемпионов (2016−2018) и дважды становился чемпионом Испании (2017, 2020).
Тьерри Анри является вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Франции — на его счету 123 матча и 51 забитый мяч. В сезоне-2023/24 он возглавлял молодежную и олимпийскую сборную Франции, с которой выиграл серебряные медали на домашней Олимпиаде в Париже. Анри также рассматривается как один из кандидатов на пост главного тренера национальной команды.