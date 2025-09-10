Ричмонд
Анри: мы все знаем, кто станет новым тренером сборной Франции

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри намекнул, что новым тренером национальной команды станет Зинедин Зидан. Об этом сообщает CBS Sports.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Нынешний наставник «трехцветных» Дидье Дешам в начале этого года объявил, что покинет команду после окончания ЧМ-2026. Он руководит сборной Франции с 2012 года.

«Мы все знаем, кто будет новым тренером. Вы это знаете, и я это знаю. И я желаю ему всего наилучшего», — сказал Анри.

По информации L'Equipe и других авторитетных изданий, новым главным тренером сборной Франции станет Зинедин Зидан. 53-летний специалист уже готовится к предстоящему назначению, активно следит за французским чемпионатом, а также в последние месяцы изучает работу национальной команды и Федерации футбола Франции.

Последним местом работы Зидана был «Реал», который он покинул в мае 2021 года. С мадридским клубом он трижды выигрывал Лигу чемпионов (2016−2018) и дважды становился чемпионом Испании (2017, 2020).

Тьерри Анри является вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Франции — на его счету 123 матча и 51 забитый мяч. В сезоне-2023/24 он возглавлял молодежную и олимпийскую сборную Франции, с которой выиграл серебряные медали на домашней Олимпиаде в Париже. Анри также рассматривается как один из кандидатов на пост главного тренера национальной команды.