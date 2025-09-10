Анри: мы все знаем, кто станет новым тренером сборной Франции

Тьерри Анри является вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Франции — на его счету 123 матча и 51 забитый мяч. В сезоне-2023/24 он возглавлял молодежную и олимпийскую сборную Франции, с которой выиграл серебряные медали на домашней Олимпиаде в Париже. Анри также рассматривается как один из кандидатов на пост главного тренера национальной команды.