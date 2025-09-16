Ричмонд
Фетисов оценил идею провести футбольный матч Россия — США

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил идею проведения футбольного матча между сборными России и США.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"


Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о возможном проведении товарищеского матча сборной России с национальной командой США.

«Могу подтвердить слова министра иностранных дел. Если уже об этом сказал, он является самым активным участником процесса. Мы обратились к нему в марте и сейчас ведем переговоры с его помощью. Игра на Аляске? Есть более приспособленные места. Москва и Вашингтон — хорошие города», — заявил тогда Митрофанов.

Вячеслав Фетисов дал положительную оценку данной инициативе, отметив важность спортивной дипломатии.

«Матч со сборной США — хорошая новость. Посмотрим, как она воплотится в жизнь. Спортивная народная дипломатия — это важно. Надеюсь, всё получится. Не знаю, возможно ли провести такой матч, но это было бы хорошо», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В 2025 году сборная России сыграла с командами Гренады (5:0), Замбии (5:0), Нигерии (1:1), Беларуси (4:1), Иордании (0:0) и Катара (4:1). Следующий товарищеский матч национальная команда России проведет со сборной Ирана, встреча пройдет 10 октября в Волгограде.

Вячеслав Фетисов на протяжении 15 лет играл за ЦСКА (1974−1989), завоевав с красно-синими множество титулов чемпиона СССР. Номер 2, под которым играл защитник, выведен из обращения в ЦСКА. В 1980-е годы Фетисов играл в легендарной пятерке Ларионова в ЦСКА и сборной СССР вместе с Игорем Ларионовым, Сергеем Макаровым, Владимиром Крутовым и Алексеем Касатоновым.

В 1989 году Вячеслав Фетисов уехал в США. До 1994 года играл за «Нью-Джерси Дэвилз», а с 1994 по 1998 год — за «Детройт Ред Уингз». В чемпионатах НХЛ он провел 546 матчей, забил 36 шайб и сделал 192 голевые передачи. С «Детройтом» он дважды выиграл Кубок Стэнли как игрок, а в 2000 году уже после завершения карьеры хоккеиста выиграл еще раз — в качестве помощника главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз». В составе сборной СССР Фетисов стал двукратным олимпийским чемпионом и семикратным чемпионом мира. Он был включен в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.