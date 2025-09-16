Фетисов оценил идею провести футбольный матч Россия — США

В 1989 году Вячеслав Фетисов уехал в США. До 1994 года играл за «Нью-Джерси Дэвилз», а с 1994 по 1998 год — за «Детройт Ред Уингз». В чемпионатах НХЛ он провел 546 матчей, забил 36 шайб и сделал 192 голевые передачи. С «Детройтом» он дважды выиграл Кубок Стэнли как игрок, а в 2000 году уже после завершения карьеры хоккеиста выиграл еще раз — в качестве помощника главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз». В составе сборной СССР Фетисов стал двукратным олимпийским чемпионом и семикратным чемпионом мира. Он был включен в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.