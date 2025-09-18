Сборная России поднялась на 33-ю строчку в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА с 35-го на 33-е место. В сентябре 2025 года национальная команда победила Катар (4:1) и сыграла вничью с Иорданией (0:0). Обе игры пошли в зачет рейтинга. В активе российской команды 1521,74 балла.
В 2025 году сборная России проведет еще четыре матча. 10 октября в Волгограде подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Ирана, а 14 октября — в Москве на стадионе «Динамо» со сборной Боливии. 12 ноября национальная команда России в Санкт-Петербурге примет перуанцев, а 15 ноября — в Сочи чилийцев.
На первое место в рейтинге ФИФА, сменив аргентинцев, поднялась сборная Испании, которая в предыдущем списке была второй. Из первой пятерки выбыли бразильцы, на пятое место поднялась Португалия. На десятое место поднялась сборная Италии, которая занимала 11-е место. Сборная Германии опустилась с 9-го на 12-е место.
Наибольшего подъема в рейтинге добилась Словакия. Команда поднялась на 10 строчек — с 32-й на 42-ю.
Топ-10 команд в рейтинге ФИФА:
- Испания — 1875,37 (2-е место в предыдущей версии рейтинга);
- Франция — 1870,92 (3);
- Аргентина — 1870,32 (1);
- Англия — 1820,44 (4);
- Португалия — 1779,55 (6);
- Бразилия — 1761,6 (5);
- Нидерланды — 1754,17 (7);
- Бельгия — 1739,54 (8);
- Хорватия — 1714,2 (10);
- Италия — 1710,06 (11).
Хулен Лопетеги
Валерий Карпин
Акрам Афиф
(Мохаммед Аль-Маннаи)
62′
Александр Головин
(Алексей Батраков)
33′
Матвей Кисляк
(Данил Круговой)
35′
Иван Сергеев
45′
Алексей Миранчук
(Иван Сергеев)
69′
22
Мешаал Баршам
24
Хомам Аль-Амин
11
Акрам Афиф
2
Педру Мигель
16
Буалем Хухи
3
Альмахди Али
46′
12
Карим Будиаф
20
Ахмед Фати
46′
17
дос Сантос Торрес Гильерме
9
Мохаммед Мунтари
46′
12
Мохаммед Аль-Маннаи
8
Эдмилсон Жуниор
75′
15
Мохамед Гуда
23
Ассим Мадибо
80′
10
Хасан Аль-Хайдос
5
Тарек Сальман
67′
21
Абдулла Юсеф
39
Матвей Сафонов
4
Данил Круговой
59
Алексей Миранчук
17
Александр Головин
5
Максим Осипенко
24
Александр Сильянов
83′
22
Илья Самошников
7
Алексей Батраков
83′
27
Иван Обляков
11
Антон Миранчук
75′
6
Дмитрий Баринов
18
Матвей Кисляк
64′
25
Матвей Лукин
88′
13
Иван Сергеев
75′
9
Тамерлан Мусаев
3
Игорь Дивеев
64′
15
Данил Глебов
66′
Главный судья
Юсиф Саид Хасан
(Ирак)
Боковой судья
Акрам Али Джаббар
(Ирак)
Боковой судья
Хуссейн Фаллах Маншид
(Ирак)
