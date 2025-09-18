Сборная России поднялась на 33-ю строчку в рейтинге ФИФА

В 2025 году сборная России проведет еще четыре матча. 10 октября в Волгограде подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Ирана, а 14 октября — в Москве на стадионе «Динамо» со сборной Боливии. 12 ноября национальная команда России в Санкт-Петербурге примет перуанцев, а 15 ноября — в Сочи чилийцев.