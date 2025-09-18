Ричмонд
Сборные Палестины и Страны Басков планируют сыграть 15 ноября

Как сообщает Cadena SER, сборная Палестины сыграет со сборной Страны Басков 15 ноября 2025 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

По данным источника, игра состоится в Бильбао. Она будет посвящена памяти жертв палестино-израильского конфликта. Все сборы с этого матча будут отправлены в Сектор Газа.

Футбольная федерация Страны Басков не признана ФИФА. Сборная Палестины занимает 99-е место в рейтинге организации.

Ранее официальный представитель правительства и министр образования и спорта Испании Пилар Алегрия заявила, что израильские команды необходимо не допускать до международных турниров из-за ситуации в секторе Газа. Также за отстранение выступил и премьер-министр страны Педро Санчес.

Федерация футбола страны басков неоднократно предпринимала попытки стать отдельным членом ФИФА и УЕФА. В последний раз на данный момент баски получили отказ в 2021 году.

Первый матч сборная Страны басков провела в 1915 году — в Бильбао разгромила сборную Каталонии (6:1). В 1937 году, в разгар гражданской войны, Баскония отправилась в турне по СССР. Команда провела девять матчей, причем в семи из них одержала победу. Баски сыграли против «Локомотива» (5:1), московского «Динамо» (2:1), сборной Ленинграда (2:2), объединенных команд «Динамо» (7:4), «Спартака» (2:6), киевского «Динамо» (3:1), тбилисского «Динамо» (2:0), сборной Грузии (3:1) и сборной Минска (6:1). Большинство участников турне впоследствии не вернулись на родину, сделав карьеры в Мексике и Южной Америке.

Сборная Палестины первый международный матч провела в 1953 году, уступив Египту со счетом 1:8. Палестинская футбольная ассоциация с 1998 года является членом ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации.

