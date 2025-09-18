Сборные Палестины и Страны Басков планируют сыграть 15 ноября

Первый матч сборная Страны басков провела в 1915 году — в Бильбао разгромила сборную Каталонии (6:1). В 1937 году, в разгар гражданской войны, Баскония отправилась в турне по СССР. Команда провела девять матчей, причем в семи из них одержала победу. Баски сыграли против «Локомотива» (5:1), московского «Динамо» (2:1), сборной Ленинграда (2:2), объединенных команд «Динамо» (7:4), «Спартака» (2:6), киевского «Динамо» (3:1), тбилисского «Динамо» (2:0), сборной Грузии (3:1) и сборной Минска (6:1). Большинство участников турне впоследствии не вернулись на родину, сделав карьеры в Мексике и Южной Америке.