СМИ: УЕФА может отстранить Израиль от соревнований

Как сообщает The Times, УЕФА может принять решение об отстранении клубов и сборной Израиля от международных соревнований после протестов и заявления комиссии ООН.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По данным источника, большинство членов исполнительного комитета УЕФА высказываются за отстранение Израиля. Решение может быть принято на следующей неделе.

Отстранение Израиля со стороны УЕФА рискует поставить Международную федерацию футбола (ФИФА) в трудное положение из-за близких отношений главы мирового футбола Джанни Инфантино с Дональдом Трампом.

Утверждается, что президенту США может не понравиться отстранение сборной Израиля перед чемпионатом мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Ранее израильское издание Israel Hayom сообщило, что под давлением США УЕФА не принял решение об отстранении Израиля уже на этой неделе.

23 сентября эксперты ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля от участия в международных соревнованиях в качестве необходимой меры для борьбы с продолжающимся геноцидом на оккупированной палестинской территории. На прошлой неделе международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад, согласно которому действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом.