Валуев: Израиль не должен выступать на международных турнирах

По мнению Валуева, чиновники УЕФА поступят правильно, если запретят израильским клубам выступать на турнирах, проводимых под эгидой организации.
«Ситуация с отстранением Израиля в УЕФА? Мое мнение: Израиль не имеет права выступать в международных соревнованиях», — приводит слова Валуева Sport24.
Ранее сообщалось, что УЕФА на следующей неделе проведет голосование среди членов организации по вопросу отстранения Израиля, и что большинство членов Союза на данный момент выступают за отстранение команд.
Николай Валуев — чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2005—2007, 2009). С 2011 года он является депутатом Государственной думы Российской Федерации.