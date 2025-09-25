Ричмонд
Валуев: Израиль не должен выступать на международных турнирах

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев поделился мнением о ситуации с возможным отстранением израильских команд от турниров под эгидой УЕФА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Софья Сандурская/ТАСС

По мнению Валуева, чиновники УЕФА поступят правильно, если запретят израильским клубам выступать на турнирах, проводимых под эгидой организации.

«Ситуация с отстранением Израиля в УЕФА? Мое мнение: Израиль не имеет права выступать в международных соревнованиях», — приводит слова Валуева Sport24.

Ранее сообщалось, что УЕФА на следующей неделе проведет голосование среди членов организации по вопросу отстранения Израиля, и что большинство членов Союза на данный момент выступают за отстранение команд.

Николай Валуев — чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2005—2007, 2009). С 2011 года он является депутатом Государственной думы Российской Федерации.