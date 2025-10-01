СМИ: В сборную Израиля хотят вызвать российского вратаря

По информации источника, основные голкиперы сборной Израиля Даниэль Перец («Гамбург») и Омри Глазер («Црвена Звезда») получают недостаточно игровой практики, поэтому в футбольной ассоциации Израиля начали думать о приглашении в команду вратаря «Буде-Глимт» Хайкина, у которого есть паспорт Израиля.
Никита Хайкин с 2016-го по 2018 год играл в чемпионате Израиля и имеет гражданство страны. Из Израиля он перебрался в Норвегию, где выступает за «Буде-Глимт» и, как стало известно в мае, решил получить норвежский паспорт. По данным источника, Хайкин не заинтересован в предложении сборной Израиля и, скорее, видит себя в команде Норвегии.
30-летний вратарь играл за юношеские и молодежную сборные России, получал вызов в основную сборную, но так и не сыграл за нее.
Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года. УЕФА на этой неделе мог отстранить сборную Израиля от международных турниров. По данным СМИ, вопрос о санкциях отложили из-за мирного плана президента США Дональда Трампа.