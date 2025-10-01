СМИ: В сборную Израиля хотят вызвать российского вратаря

Никита Хайкин с 2016-го по 2018 год играл в чемпионате Израиля и имеет гражданство страны. Из Израиля он перебрался в Норвегию, где выступает за «Буде-Глимт» и, как стало известно в мае, решил получить норвежский паспорт. По данным источника, Хайкин не заинтересован в предложении сборной Израиля и, скорее, видит себя в команде Норвегии.