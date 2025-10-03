Тухель объяснил, почему не вызвал Беллингема в сборную Англии

9 октября англичане примут сборную Уэльса в товарищеском матче, а 14 октября сыграют на выезде против Латвии в квалификации ЧМ-2026. Тренерский штаб сборной Англии во главе с Томасом Тухелем определился со списком игроков, вызванных на октябрьские матчи команды.
В числе вызванных не оказалось полузащитника «Реала» Джуда Беллингема, который на этой неделе был назван лучшим футболистом сборной Англии в сезоне-2024/25.
«Беллингем — особенный игрок, а для особенных игроков всегда могут быть особые правила. Джуд всегда заслуживает быть в сборной. Но он еще не набрал оптимальный ритм в “Реале”. Он не сыграл ни одного полноценного матча в “Реале”. Он хотел, чтобы его вызвали. Мы говорили по телефону. Никаких личных проблем нет», — сказал Тухель на пресс-конференции.
Также в составе команды Тухеля не нашлось места для Фила Фодена и Джека Грилиша, несмотря на то, что оба прекрасно начали новый сезон за «Манчестер Сити» и «Эвертон», соответственно.
Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»);
Защитники: Дэн Берн («Ньюкасл»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»), Джарелл Куанса («Байер»), Джед Спенс («Тоттенхэм»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»);
Полузащитники: Эллиот Андерсон, Морган Гиббс-Уайт (оба — «Ноттингем Форест»), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Рубен Лофтус-Чик («Милан»), Деклан Райс («Арсенал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»);
Нападающие: Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Эберечи Эзе, Букайо Сака (оба — «Арсенал»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Харри Кейн («Бавария»), Маркус Рэшфорд («Барселона»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).