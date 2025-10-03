Тухель объяснил, почему не вызвал Беллингема в сборную Англии

«Беллингем — особенный игрок, а для особенных игроков всегда могут быть особые правила. Джуд всегда заслуживает быть в сборной. Но он еще не набрал оптимальный ритм в “Реале”. Он не сыграл ни одного полноценного матча в “Реале”. Он хотел, чтобы его вызвали. Мы говорили по телефону. Никаких личных проблем нет», — сказал Тухель на пресс-конференции.