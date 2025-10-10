Арнаутович стал лучшим бомбардиром в истории сборной Австрии

Марко Арнаутович с 45 голами обошел Тони Польстера (44), который выступал за национальную команду с 1982-го по 2000 год. Сам Польстер после матча раскритиковал сборную Сан-Марино.
«Это команда людей, которые готовят пиццу, а не национальная сборная. Им нет места на международной арене. В мое время не было такой слабой команды. Арнаутович теперь лучший бомбардир? Поздравляю его, желаю ему всего наилучшего», — приводит Kronen Zeitung слова Польстера.
Сборная Сан-Марино занимает последнее место в мировом рейтинге ФИФА — 210-е.
В отборочном турнире чемпионата мира-2026 сборная Австрии одержала 5 побед в 5 матчах. Разница мячей 19:2. В воскресенье, 12 октября, подопечные Ральфа Рангника сыграют на выезде против сборной Румынии.
Марко Арнаутович дебютировал за национальную команду в 2008 году в возрасте 19 лет. По числу матчей за сборную Австрии нападающий также является рекордсменом — 128 игр. На втором месте — Давид Алаба (110). 36-летний «Арнаутович» на клубном уровне выступал за «Твенте», «Вердер», «Сток Сити», «Вест Хэм», «Шанхай», «Болонью», «Интер» и «Црвену звезду», забив 145 голов в 544 матчах.
Ральф Рангник
Роберто Чеволи
Романо Шмид
(Давид Алаба)
7′
Марко Арнаутович
(Марсель Забитцер)
8′
Михаэль Грегорич
(Штефан Пош)
24′
Штефан Пош
(Марсель Забитцер)
30′
Штефан Пош
(Кевин Дансо)
42′
Конрад Лаймер
(Александр Прасс)
45′
Марко Арнаутович
(Романо Шмид)
47′
Николаус Вурмбранд
(Николас Зайвальд)
76′
Марко Арнаутович
(Флориан Гриллич)
83′
Марко Арнаутович
(Николаус Вурмбранд)
84′
13
Патрик Пенц
2
Александр Прасс
18
Романо Шмид
7
Марко Арнаутович
4
Кевин Дансо
20
Конрад Лаймер
5
Штефан Пош
71′
10
Флориан Гриллич
9
Марсель Забитцер
71′
21
Николаус Вурмбранд
11
Михаэль Грегорич
63′
3
Марко Фридль
8
Давид Алаба
86′
63′
22
Рауль Флоруч
6
Николас Зайвальд
76′
23
Алессандро Шепф
1
Эдоардо Коломбо
12
Алессандро Този
8
Лоренцо Капиккьони
9
Никола Нанни
5
Микеле Чеволи
14
Джакомо Валентини
45+2′
2
Джакомо Маттеони
65′
81′
4
Маттео Саммаритани
18
Самуэле Дзаннони
67′
22
Марчелло Муларони
21
Лоренцо Лаццари
46′
23
Маттео Валли Казадеи
11
Андреа Контадини
73′
17
Габриэль Капиккьони
10
Филиппо Берарди
36′
67′
7
Маттео Витайоли
Главный судья
Игал Фрид
(Израиль)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти