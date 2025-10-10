Арнаутович стал лучшим бомбардиром в истории сборной Австрии

«Это команда людей, которые готовят пиццу, а не национальная сборная. Им нет места на международной арене. В мое время не было такой слабой команды. Арнаутович теперь лучший бомбардир? Поздравляю его, желаю ему всего наилучшего», — приводит Kronen Zeitung слова Польстера.