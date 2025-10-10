Встреча прошла в городе Торсхавн. В составе победителей два мяча забил защитник Ханус Серенсен (16-я и 55-я минуты), гол с пенальти на счету нападающего Арни Фредериксберга (72). Еще один мяч в свои ворота забил полузащитник сборной Черногории Милан Роганович (36).
Сборная Фарерских островов одержала крупнейшую победу в истории в официальных матчах. Предыдущим рекордом была победа над Сан-Марино со счетом 3:0 в мае 1995 года в квалификации Евро-1996.
Подопечные Эйдуна Клакстейна набрали 9 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице группы L, отставая от лидера, Хорватии, на 4 балла. Национальная команда Черногории с 6 очками располагается на 6-й строчке.
В следующем туре сборная Фарерских островов 12 октября на своем поле примет Чехию. Сборная Черногории 14 ноября в гостях встретится с Гибралтаром.
Эйдун Клакстейн
Мирко Вучинич
Ханус Серенсен
(Арни Фредериксберг)
16′
Милан Роганович
36′
Ханус Серенсен
(Арни Фредериксберг)
55′
Арни Фредериксберг
72′
1
Маттиас Ламхауге
15
Одмар Фере
5
Андриас Эдмундссон
16
Гуннар Ватнхамар
13
Мартин Агнарссон
22
Якуп Андреасен
2
Йоаннес Даниэльсен
82′
19
Янн Беньяминсен
10
Мейнхард Ольсен
68′
21
Геза Давид Тури
8
Брандур Хендрикссон Ольсен
68′
14
Йоан Симун Эдмундссон
11
Арни Фредериксберг
76′
18
Петур Кнудсен
20
Ханус Серенсен
76′
17
Адриан Юстинуссен
13
Игор Никич
2
Андрия Вукчевич
66′
18
Марко Бакич
19
Марко Шимун
53′
23
Никола Шипчич
15
Стефан Савич
9
Никола Крстович
22
Милан Роганович
66′
16
Андрей Байович
5
Марко Перович
59′
17
Виктор Джуканович
10
Василие Аджич
66′
7
Дритон Цамай
20
Милутин Осмаич
82′
8
Андрей Костич
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти