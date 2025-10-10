Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.75
П2
35.00
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.95
П2
5.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.40
П2
3.15
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Германия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.05
X
19.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Словения
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.26
П2
3.22
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.50
П2
3.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Украина
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.35
П2
2.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.01
X
45.00
П2
80.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Бельгия
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.50
П2
22.00

Сборная Фарерских островов одержала крупнейшую победу в истории

Сборная Фарерских островов разгромила национальную команду Черногории в матче 7-го тура отборочного этапа к ЧМ-2026 (4:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Встреча прошла в городе Торсхавн. В составе победителей два мяча забил защитник Ханус Серенсен (16-я и 55-я минуты), гол с пенальти на счету нападающего Арни Фредериксберга (72). Еще один мяч в свои ворота забил полузащитник сборной Черногории Милан Роганович (36).

Сборная Фарерских островов одержала крупнейшую победу в истории в официальных матчах. Предыдущим рекордом была победа над Сан-Марино со счетом 3:0 в мае 1995 года в квалификации Евро-1996.

Подопечные Эйдуна Клакстейна набрали 9 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице группы L, отставая от лидера, Хорватии, на 4 балла. Национальная команда Черногории с 6 очками располагается на 6-й строчке.

В следующем туре сборная Фарерских островов 12 октября на своем поле примет Чехию. Сборная Черногории 14 ноября в гостях встретится с Гибралтаром.

Фарерские острова
4:0
Первый тайм: 2:0
Черногория
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа L
9.10.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Torsvollur
Главные тренеры
Эйдун Клакстейн
Мирко Вучинич
Голы
Фарерские острова
Ханус Серенсен
(Арни Фредериксберг)
16′
Милан Роганович
36′
Ханус Серенсен
(Арни Фредериксберг)
55′
Арни Фредериксберг
72′
Составы команд
Фарерские острова
1
Маттиас Ламхауге
15
Одмар Фере
5
Андриас Эдмундссон
16
Гуннар Ватнхамар
13
Мартин Агнарссон
22
Якуп Андреасен
2
Йоаннес Даниэльсен
82′
19
Янн Беньяминсен
10
Мейнхард Ольсен
68′
21
Геза Давид Тури
8
Брандур Хендрикссон Ольсен
68′
14
Йоан Симун Эдмундссон
11
Арни Фредериксберг
76′
18
Петур Кнудсен
20
Ханус Серенсен
76′
17
Адриан Юстинуссен
Черногория
13
Игор Никич
2
Андрия Вукчевич
66′
18
Марко Бакич
19
Марко Шимун
53′
23
Никола Шипчич
15
Стефан Савич
9
Никола Крстович
22
Милан Роганович
66′
16
Андрей Байович
5
Марко Перович
59′
17
Виктор Джуканович
10
Василие Аджич
66′
7
Дритон Цамай
20
Милутин Осмаич
82′
8
Андрей Костич
Статистика
Фарерские острова
Черногория
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
12
10
Удары в створ
6
3
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
7
2
Фолы
9
18
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти