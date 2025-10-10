Мостовой назвал соперников сборной России «непонятными командами»

Сегодня, 10 октября сборная России сыграет в Волгограде с Ираном. 14 октября в Москве подопечные Валерия Карпина встретятся с соперниками из Боливии.
«Хорошо, конечно, что соперник нормальный. Другое дело, что в играх сборной России нет никакого давления. Уже играем три с лишним года с какими-то непонятными командами, устанавливаем какие-то рекорды», — приводит слова Мостового News.ru.
Сборная Ирана занимает 21-е место в рейтинге ФИФА. Иран находится выше Австрии, Турции, Норвегии, Швеции, Сербии и России. Национальная команда Ирана успешно прошла квалификацию и отобралась на ЧМ-2026. На прошедшем в 2022 году чемпионате мира в Катаре команда заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф турнира.
Валерий Карпин вызвал на октябрьские товарищеские матчи 30 футболистов. Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров и защитник «Балтики» Мингиян Бевеев впервые попали в состав сборной России.
Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В 2025 году сборная России сыграла товарищеские матчи с командами Гренады (5:0), Замбии (5:0), Нигерии (1:1), Беларуси (4:1), Иордании (0:0) и Катара (4:1).