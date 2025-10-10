Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.00
П2
36.00
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.00
П2
5.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.40
П2
3.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Германия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.05
X
19.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Словения
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.26
П2
3.22
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.50
П2
3.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Украина
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.35
П2
2.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.01
X
45.00
П2
83.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Бельгия
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.75
П2
21.00

Матч Россия — Иран 10 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

В пятницу, 10 октября, сборная России по футболу проведет домашний товарищеский матч с национальной командой Ирана.

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

Матч начнется в 20:00 мск на «Волгоград Арене». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Разговоры о гипотетическом возвращении российских команд на международные турниры пока остаются разговорами, и команде Валерия Карпина приходится поддерживать готовность через товарищеские матчи. Российскому футбольному союзу не откажешь в стремлении несмотря на все трудности подбирать для национальной команды интересных соперников. Это уже не Бруней и не Куба, с которой кстати встречались тоже в Волгограде, а участники чемпионатов мира, в том числе предстоящего.

Если судить по рейтингу ФИФА, сборная Ирана — самый серьезный соперник России со времен последнего на сегодня официального матча отбора на ЧМ против Хорватии в 2021 году: 20-е место в рейтинге (у самой России — 33-е). В Волгограде ажиотаж — билеты на прекрасный стадион, принимавший матчи ЧМ-2018, закончились еще накануне.

Кто готов сыграть с Ираном

Вратари: Матвей Сафонов («ПCЖ», Франция), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»).

Защитники: Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо» Москва).

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук (оба — «Динамо» Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев (все — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков («Зенит»), Наиль Умяров («Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Константин Кучаев («Ростов»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Иван Сергеев («Динамо», Москва).

Все последние новости о сборной России по футболу вы можете найти здесь.

Соперник

Сборная Ирана — одна из ведущих азиатских сборных. У нее редко бывают проблемы с попаданием на чемпионат мира: из семи последних мундиалей иранцы побывали на пяти, включая три последних подряд, в том числе в России-2018. Правда, в финальных турнирах из группы пока так ни разу и не выходили. Команду долго возглавлял известный португальский специалист Карлуш Кейруш, но в 2023 году на пост главного тренера вернулся Амир Галенои. С ним Иран без особых проблем отобрался на следующий ЧМ-2026 в Северной Америке, потерпев за весь отборочный турнир лишь одно поражение — от того самого Катара, который команда Валерия Карпина уверенно переиграла в гостях в сентябре.

Главная звезда команды — опытный нападающий Мехди Тареми, известный по выступлениям за «Порту» и «Интер», а вот другой отлично знакомый российским болельщикам нападающий Сердар Азмун, девять лет игравший в РПЛ за «Рубин», «Ростов» и «Зенит» увы, не приехал из-за травмы. Три игрока нынешнего состава выступают в чемпионате России: Мехди Заре («Ахмат»), Мохаммад Мохеби («Ростов») и Мохаммаджавад Хоссейннеджад («Динамо» Махачкала). Еще парочка играли в нем раньше (Эзатолахи, Горбани), два человека имеют опыт выступлений в Англии (капитан Алиреза Джаханбахш и Саман Годдос), а отдельного представления заслуживает вратарь Алиреза Бейранванд, живая легенда иранского футбола, обладатель множества рекордов и этакий иранский Акинфеев.

С Россией Иран встречался трижды и пока ни разу не уступал: две ничьи и одна победа, все — в товарищеских матчах. На этот раз букмекеры считают, что у России хорошие шансы наконец победить иранцев (коэффициент 1,74). Ставки на выигрыш Ирана оцениваются коэффициентом 5,00, на ничью можно поставить за 3,90. Голов вряд ли будет много. Тотал больше 2.5 оценивается в 2,03, меньше 2.5 — в 1,77.

Футбол. Товарищеские матчи
10.10
Россия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.00
П2
5.10
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше