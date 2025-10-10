Матч Россия — Иран 10 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 20:00 мск на «Волгоград Арене». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Разговоры о гипотетическом возвращении российских команд на международные турниры пока остаются разговорами, и команде Валерия Карпина приходится поддерживать готовность через товарищеские матчи. Российскому футбольному союзу не откажешь в стремлении несмотря на все трудности подбирать для национальной команды интересных соперников. Это уже не Бруней и не Куба, с которой кстати встречались тоже в Волгограде, а участники чемпионатов мира, в том числе предстоящего.
Если судить по рейтингу ФИФА, сборная Ирана — самый серьезный соперник России со времен последнего на сегодня официального матча отбора на ЧМ против Хорватии в 2021 году: 20-е место в рейтинге (у самой России — 33-е). В Волгограде ажиотаж — билеты на прекрасный стадион, принимавший матчи ЧМ-2018, закончились еще накануне.
Кто готов сыграть с Ираном
Вратари: Матвей Сафонов («ПCЖ», Франция), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»).
Защитники: Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо» Москва).
Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук (оба — «Динамо» Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев (все — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков («Зенит»), Наиль Умяров («Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Константин Кучаев («Ростов»).
Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Иван Сергеев («Динамо», Москва).
Все последние новости о сборной России по футболу вы можете найти здесь.
Соперник
Сборная Ирана — одна из ведущих азиатских сборных. У нее редко бывают проблемы с попаданием на чемпионат мира: из семи последних мундиалей иранцы побывали на пяти, включая три последних подряд, в том числе в России-2018. Правда, в финальных турнирах из группы пока так ни разу и не выходили. Команду долго возглавлял известный португальский специалист Карлуш Кейруш, но в 2023 году на пост главного тренера вернулся Амир Галенои. С ним Иран без особых проблем отобрался на следующий ЧМ-2026 в Северной Америке, потерпев за весь отборочный турнир лишь одно поражение — от того самого Катара, который команда Валерия Карпина уверенно переиграла в гостях в сентябре.
Главная звезда команды — опытный нападающий Мехди Тареми, известный по выступлениям за «Порту» и «Интер», а вот другой отлично знакомый российским болельщикам нападающий Сердар Азмун, девять лет игравший в РПЛ за «Рубин», «Ростов» и «Зенит» увы, не приехал из-за травмы. Три игрока нынешнего состава выступают в чемпионате России: Мехди Заре («Ахмат»), Мохаммад Мохеби («Ростов») и Мохаммаджавад Хоссейннеджад («Динамо» Махачкала). Еще парочка играли в нем раньше (Эзатолахи, Горбани), два человека имеют опыт выступлений в Англии (капитан Алиреза Джаханбахш и Саман Годдос), а отдельного представления заслуживает вратарь Алиреза Бейранванд, живая легенда иранского футбола, обладатель множества рекордов и этакий иранский Акинфеев.
С Россией Иран встречался трижды и пока ни разу не уступал: две ничьи и одна победа, все — в товарищеских матчах. На этот раз букмекеры считают, что у России хорошие шансы наконец победить иранцев (коэффициент 1,74). Ставки на выигрыш Ирана оцениваются коэффициентом 5,00, на ничью можно поставить за 3,90. Голов вряд ли будет много. Тотал больше 2.5 оценивается в 2,03, меньше 2.5 — в 1,77.