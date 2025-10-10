Матч Россия — Иран 10 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Сборная Ирана — одна из ведущих азиатских сборных. У нее редко бывают проблемы с попаданием на чемпионат мира: из семи последних мундиалей иранцы побывали на пяти, включая три последних подряд, в том числе в России-2018. Правда, в финальных турнирах из группы пока так ни разу и не выходили. Команду долго возглавлял известный португальский специалист Карлуш Кейруш, но в 2023 году на пост главного тренера вернулся Амир Галенои. С ним Иран без особых проблем отобрался на следующий ЧМ-2026 в Северной Америке, потерпев за весь отборочный турнир лишь одно поражение — от того самого Катара, который команда Валерия Карпина уверенно переиграла в гостях в сентябре.