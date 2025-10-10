Капитан «Зенита» помог сборной Бразилии разгромить Южную Корею

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос провел третью игру за национальную команду. В мае 2016 года в товарищеском матче против сборной Панамы он дебютировал за сборную Бразилии. А в сентябре 2025 года впервые вышел в составе «пентакампеонов» в официальном матче. В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года он появился на поле в игре против сборной Чили, которую бразильцы выиграли со счетом 3:0.