В Сеуле прошел товарищеский матч, в котором сборная Бразилии по футболу разгромила хозяев со счетом 5:0, В составе южноамериканской команды дублем отметились игрок мадридского «Реала» Родриго и 18-летний талант из «Челси» Эстевао. Еще один гол записал на свой счет Винисиус.
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос провел третью игру за национальную команду. В мае 2016 года в товарищеском матче против сборной Панамы он дебютировал за сборную Бразилии. А в сентябре 2025 года впервые вышел в составе «пентакампеонов» в официальном матче. В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года он появился на поле в игре против сборной Чили, которую бразильцы выиграли со счетом 3:0.
31-летний Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В октября 2024 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Сантосу российское гражданство. В составе «Зенита» футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России. После вызова в сборную Бразилии Сантос отказался от российского спортивного гражданства и снова считается легионером в РПЛ.
Сборные Бразилии и Южной Кореи уже обеспечили себе участие в финальной части предстоящего чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.
14 октября сборная Бразилии проведет товарищеский матч с командой Японии в Токио.