Анчелотти назвал условие, при котором Неймар вернется в сборную

В последний раз Неймар выходил на поле в составе сборной Бразилии в октябре 2023 года. Тогда Бразилия проиграла сборной Уругвая (0:2) в квалификации к ЧМ-2026, а Неймар провел на поле один тайм. На счету Неймара 128 матчей и 79 забитых мячей за национальную команду. По числу голов он обошел Пеле (77 мячей) и является рекордсменом сборной Бразилии всех времен.