Анчелотти назвал условие, при котором Неймар вернется в сборную

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о нападающем «Сантоса» Неймаре.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В последний раз Неймар выходил на поле в составе сборной Бразилии в октябре 2023 года. Тогда Бразилия проиграла сборной Уругвая (0:2) в квалификации к ЧМ-2026, а Неймар провел на поле один тайм. На счету Неймара 128 матчей и 79 забитых мячей за национальную команду. По числу голов он обошел Пеле (77 мячей) и является рекордсменом сборной Бразилии всех времен.

«Неймар может играть на своем высочайшем уровне в этой сборной без каких-либо проблем. Когда он находится в хорошей физической форме, то качество и талант позволяют ему играть не только за сборную Бразилии, но и за любую другую команду в мире», — приводит слова Анчелотти ESPN.

Завтра, 14 октября, сборная Бразилии в гостях проведет товарищеский матч с Японией.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 национальных команд.

Напомним, Неймар вернулся в Бразилию минувшей зимой, подписав с «Сантосом» контракт на шесть месяцев, который впоследствии был продлен до конца года. 33-летний бразилец провел за клуб в этом сезоне 21 матч во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.