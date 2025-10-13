Тренер сборной Боливии назвал мощной команду России по футболу

«У нас четыре игрока основного состава не выйдут на поле, но у нас сейчас такого рода матч, когда можно выпустить футболистов, которые давно не играли. Они сыграют с такой мощной и крепкой сборной, как команда России. Что касается погодных условий, у нас в стране очень разный климат, например, Роберто Фернандес из региона, где температура +30, но там, где тренируемся, обычно холодно. В стране мы привыкли к холодным условиям, поэтому погода на нас не повлияет», — приводит слова Вильегаса ТАСС.