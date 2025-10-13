Тренер сборной Боливии назвал мощной команду России по футболу

Сборная России по футболу является мощной командой. Такое мнение высказал главный тренер сборной Боливии Оскар Вильегас.
«У нас четыре игрока основного состава не выйдут на поле, но у нас сейчас такого рода матч, когда можно выпустить футболистов, которые давно не играли. Они сыграют с такой мощной и крепкой сборной, как команда России. Что касается погодных условий, у нас в стране очень разный климат, например, Роберто Фернандес из региона, где температура +30, но там, где тренируемся, обычно холодно. В стране мы привыкли к холодным условиям, поэтому погода на нас не повлияет», — приводит слова Вильегаса ТАСС.
«Мы чрезвычайно рады быть в России. Мы были приятно удивлены стадионом и условиями для тренировок, вчера мы тренировалось на стадионе “Локомотива”. Москва — невероятный город, отличные условия, мы счастливы быть здесь. Пока ничего не посетили, но хотим увидеть Красную площадь, надеемся также, что получится хорошая игра. Мы понимаем, что сборная России очень мощна и сильна с точки зрения физики и тактики, с нетерпением ждем матча», — добавил главный тренер сборной Боливии.
Защитник сборной Боливии и тольяттинского «Акрона» Роберто Фернандес поделился мнением о товарищеском матче с Россией.
«Считаем, что мы можем что-то противопоставить прессингу противника. Знаем, что сборная России играет очень сильно и уверенно. Тем более этот матч команда проводит дома. Изучили внимательно тактику. У нас есть разные варианты. Стоит отметить, что последний матч между нашими сборными был 32 года назад», — цитирует Фернандеса «Спорт-Экспресс».
В январе 1993 года вторая сборная России по футболу под руководством Юрия Семина обыграла команду Боливии со счетом 2:1. В составе российской команды отличились Виталий Никулкин и Олег Гарин. Единственный мяч в составе боливийской сборной на счету Виктора Уго Антело.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В 2025 году сборная России сыграла товарищеские матчи с командами Гренады (5:0), Замбии (5:0), Нигерии (1:1), Беларуси (4:1), Иордании (0:0), Катара (4:1) и Ирана (2:1).