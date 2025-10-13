Ричмонд
Тренер сборной Боливии назвал мощной команду России по футболу

Встреча между сборными России и Боливии пройдет 14 октября в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 20 часов по московскому времени.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Футбол
Товарищеские матчи 2025
14.10.2025, 20:00
Россия
-
Боливия
-

Сборная России по футболу является мощной командой. Такое мнение высказал главный тренер сборной Боливии Оскар Вильегас.

«У нас четыре игрока основного состава не выйдут на поле, но у нас сейчас такого рода матч, когда можно выпустить футболистов, которые давно не играли. Они сыграют с такой мощной и крепкой сборной, как команда России. Что касается погодных условий, у нас в стране очень разный климат, например, Роберто Фернандес из региона, где температура +30, но там, где тренируемся, обычно холодно. В стране мы привыкли к холодным условиям, поэтому погода на нас не повлияет», — приводит слова Вильегаса ТАСС.

«Мы чрезвычайно рады быть в России. Мы были приятно удивлены стадионом и условиями для тренировок, вчера мы тренировалось на стадионе “Локомотива”. Москва — невероятный город, отличные условия, мы счастливы быть здесь. Пока ничего не посетили, но хотим увидеть Красную площадь, надеемся также, что получится хорошая игра. Мы понимаем, что сборная России очень мощна и сильна с точки зрения физики и тактики, с нетерпением ждем матча», — добавил главный тренер сборной Боливии.

Защитник сборной Боливии и тольяттинского «Акрона» Роберто Фернандес поделился мнением о товарищеском матче с Россией.

«Считаем, что мы можем что-то противопоставить прессингу противника. Знаем, что сборная России играет очень сильно и уверенно. Тем более этот матч команда проводит дома. Изучили внимательно тактику. У нас есть разные варианты. Стоит отметить, что последний матч между нашими сборными был 32 года назад», — цитирует Фернандеса «Спорт-Экспресс».

В январе 1993 года вторая сборная России по футболу под руководством Юрия Семина обыграла команду Боливии со счетом 2:1. В составе российской команды отличились Виталий Никулкин и Олег Гарин. Единственный мяч в составе боливийской сборной на счету Виктора Уго Антело.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В 2025 году сборная России сыграла товарищеские матчи с командами Гренады (5:0), Замбии (5:0), Нигерии (1:1), Беларуси (4:1), Иордании (0:0), Катара (4:1) и Ирана (2:1).