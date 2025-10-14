Матч Россия — Боливия 14 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Сборная Боливии не входит в число сильнейших команд своего континента и на чемпионат мира отбиралась лишь три раза: на ЧМ-1930, ЧМ-1950 и ЧМ-1994. Сейчас у подопечных Оскара Вильегаса есть реальный шанс на четвертый выход. В отборочном турнире КОНМЕБОЛ Боливия заняла седьмое место из 10 участников, оставив за бортом мундиаля Венесуэлу, Перу и Чили (с двумя последними России, кстати, играть в ноябре). Турнир там суровый, и путевка в межконтинентальные стыки в такой компании — несомненный успех, причем добыт он благодаря домашней победе над сборной Бразилии в последнем туре со счетом 1:0. Да, пятикратные чемпионы мира к тому моменту уже решили задачу выхода на ЧМ, но согласитесь, это почетно, и Карло Анчелотти точно не хотел так скоро проиграть первый матч на посту главного тренера «селесао». На днях боливийцы в Стамбуле обыграли Иорданию (1:0), что России, кстати, в сентябре не удалось.