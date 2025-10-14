Матч Россия — Боливия 14 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Встреча начнется в 20:00 мск на стадионе «Динамо» в Москве. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Октябрьское окно для сборных российская национальная команда проводит интересно. Год назад его вообще пришлось пропустить — тогда РФС не смог найти подходящих соперников, а теперь полноценные два матча, и не с какой-нибудь Гренадой. Играть с командами из Европы, за исключением Белоруссии и Сербии, по-прежнему проблематично, но впервые за период отстранения от турниров ФИФА и УЕФА Россия встретится с представителем сильной (возможно, сильнейшей) конфедерации КОНМЕБОЛ. Да, это не Аргентина или Бразилия, хотя разговоры о чем-то подобном тоже идут, но Боливия на сегодня даже не аутсайдер своей отборочной зоны.
Матч с Ираном большинству болельщиков и специалистов понравился и был похож на официальный. Можно согласиться с Александром Мостовым и Сергеем Силкиным, что товарищеские матчи надоели, но других нет. Россия впервые в истории сумела иранцев обыграть (с четвертой попытки), а накал борьбы был такой, что капитан гостей Джаханбахш во втором тайме зарядил защитнику Виктору Мелехину ногой в ухо, слава богу, без тяжелых последствий для здоровья игрока «Ростова». Благодаря победе со счетом 2:1 команде Валерия Карпина удалось продлить серию без поражений до 20 матчей подряд после неудачи в Хорватии осенью 2021 года.
С Боливией Россия прежде не встречалась никогда, если не считать экзотической игры России «Б» (на самом деле «Локомотива» Юрия Семина) на Золотом кубке Джавахарлала Неру в Индии, но боливийцы в этом году добились права сыграть в межконтинентальных стыках за путевку на ЧМ-2026 (дело будет в марте в Мексике), и матч с Россией станет для них важным этапом подготовки к этому событию. У сборной России тоже есть мотивация, ведь никогда прежде ей не удавалось обыгрывать соперников из Южной Америки (к разговору об уровне команд КОНМЕБОЛ): 11 матчей, 4 ничьих и 7 поражений. Сборная СССР выглядела против южноамериканцев гораздо лучше: 17 побед и 10 ничьих в 38 матчах.
Кто готов сыграть с Боливией
Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»).
Защитники: Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо» Москва).
Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук (оба — «Динамо» Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков («Зенит»), Наиль Умяров («Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Константин Кучаев («Ростов»).
Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Иван Сергеев («Динамо», Москва).
По сравнению с игрой против Ирана в Волгограде в составе два изменения: тренерский штаб отпустил в клубы голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова и полузащитника «Локомотива» Зелимхана Бакаева. Все остальные готовятся к игре с Боливией, даже Мелехин с его вспоротым шипами ухом. Все последние новости о сборной России по футболу вы можете найти здесь.
Соперник
Сборная Боливии не входит в число сильнейших команд своего континента и на чемпионат мира отбиралась лишь три раза: на ЧМ-1930, ЧМ-1950 и ЧМ-1994. Сейчас у подопечных Оскара Вильегаса есть реальный шанс на четвертый выход. В отборочном турнире КОНМЕБОЛ Боливия заняла седьмое место из 10 участников, оставив за бортом мундиаля Венесуэлу, Перу и Чили (с двумя последними России, кстати, играть в ноябре). Турнир там суровый, и путевка в межконтинентальные стыки в такой компании — несомненный успех, причем добыт он благодаря домашней победе над сборной Бразилии в последнем туре со счетом 1:0. Да, пятикратные чемпионы мира к тому моменту уже решили задачу выхода на ЧМ, но согласитесь, это почетно, и Карло Анчелотти точно не хотел так скоро проиграть первый матч на посту главного тренера «селесао». На днях боливийцы в Стамбуле обыграли Иорданию (1:0), что России, кстати, в сентябре не удалось.
Больше половины состава сборной представляют местный чемпионат, но есть и немало легионеров, в том числе дуэт защитников тольяттинского «Акрона» — Роберто Ферандес Торо и Йомар Роча, второй, правда, пока не успел дебютировать в РПЛ.
Главная «фишка» сборной Боливии в Москве ей точно не поможет. В официальных матчах дома команда получает значительное преимущество благодаря экстремальной высоте, на которой расположены ее стадионы. Бразильцев одолели в Эль-Альто, 4088 метров над уровнем моря. Причем это не самый большой стадион страны и расположен он не в столице Ла-Пас, но выбор связан как раз с высотой. Боливийцы к ней адаптированы, а гостям во время матчей порой требуются кислородные маски. Жалоб на это много, ФИФА даже как-то запрещала играть так высоко, но Боливия успешно отбивает все попытки санкций заявлениями о дискриминации.
На этот раз команды встречаются на «Динамо» в Петровском парке, а не в Андах, и букмекеры уверены в успехе сборной России. Коэффициент на победу подопечных Валерия Карпина равняется 1,26. На ничью можно поставить за 6,40, а первое с 2021 года поражение России станет сенсацией и оценивается соответствующе — 12,0. Эксперты ждут результативной игры. Тотал больше 2.5 идет за 1,55, а меньше 2.5 — 2,35.