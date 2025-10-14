Ричмонд
Россия — Боливия, отбор на ЧМ и КХЛ: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях вторника, 14 октября, которые стоит посмотреть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Трактор» — «Авангард»

17:00 Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск».

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 7, 14.10.2025, 17:00
Трактор
-
Авангард
-

Челябинский «Трактор» на своей площадке примет омский «Авангард» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Авангард» в минувшем сезоне бился на равных с ярославским «Локомотивом» в плей-офф и уступил лишь в седьмой игре серии во втором овертайме. В межсезонье команда Ги Буше укрепила состав и теперь является одной из претендентов на Кубок Гагарина. «Ястребы» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Металлурга» на 4 балла.

Финалист Кубка Гагарина-2025 челябинский «Трактор» идет на серии из двух домашних побед. В последних встречах регулярного чемпионата «Трактор» одолел «Барыс» (3:2 ОТ) и обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» (3:1). Хоккеисты из Челябинска вновь попытаются добыть очки и обойти «Авангард» в турнирной таблице.

Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2026. 4-й тур. Группа Е. Турция — Грузия

20:55 Где смотреть: Okko Спорт.

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа E, 14.10.2025, 21:45
Турция
-
Грузия
-

Сборная Турции на своем поле примет национальную команду Грузии в матче 4-го тура квалификационного турнира к ЧМ-2026.

Турция одержала две победы в трех матчах квалификации и идет на втором месте в группе Е с 6 очками. Команда уже успела обыграть Грузию со счетом 3:2 на выезде и попробует сделать это снова при домашних трибунах.

Сборная Грузии с нападающим «ПСЖ» Хвичей Кварацхелией в составе смогла одержать одну победу в рамках квалификации, проиграв остальные два матча. Кроме Турции национальная команда Грузии уступила действующим чемпионам сборной Испании со счетом 0:2. Получится ли у Грузии взять реванш за поражение на домашнем поле? Ответ узнаем уже сегодня.

Также в рамках отбора на ЧМ-2026 сегодня, 14 октября, сыграют Ирландия и Армения с капитаном «Краснодара» Эдуардом Сперцяном в составе, Португалия с Криштиану Роналду примет Венгрию. Также свои матчи проведут сборные Испании, Англии и другие национальные команды. Все трансляции доступны в Okko Спорт.


Футбол. Товарищеский матч. Россия — Боливия

19:00 Где смотреть: «Матч ТВ».

Футбол
Товарищеские матчи 2025
14.10.2025, 20:00
Россия
-
Боливия
-

Сборная России под руководством Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Боливией в Москве на «ВТБ-Арене».

Национальная команда России 10 октября одержала победу над Ираном в Волгограде со счетом 2:1. Таким образом в 2025 году подопечные Карпина обыграли Гренаду (5:0), Замбию (5:0), Нигерию (1:1), Беларусь (4:1), Иорданию (0:0), Катар (4:1) и Иран (2:1).

В январе 1993 года вторая сборная России по футболу под руководством Юрия Семина обыграла команду Боливии со счетом 2:1.

Боливия трижды в истории выходила в финальную часть чемпионатов мира (ЧМ-1930, ЧМ-1950 и ЧМ-1994). Отбор на ЧМ-2026 в зоне КОНМЕБОЛ сложился для команды удачно. В 18 матчах Боливия набрала 20 очков, а в заключительном туре обыграла сборную Бразилии со счетом 1:0. Это позволило сборной занять седьмую строчку в турнирной таблице и пробиться в стыковые матчи.

Российские футболисты являются фаворитами встречи с Боливией и болельщики ожидают от них только победы.


