Россия — Боливия, отбор на ЧМ и КХЛ: что смотреть сегодня

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Трактор» — «Авангард»
17:00 Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск».
Челябинский «Трактор» на своей площадке примет омский «Авангард» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Авангард» в минувшем сезоне бился на равных с ярославским «Локомотивом» в плей-офф и уступил лишь в седьмой игре серии во втором овертайме. В межсезонье команда Ги Буше укрепила состав и теперь является одной из претендентов на Кубок Гагарина. «Ястребы» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Металлурга» на 4 балла.
Финалист Кубка Гагарина-2025 челябинский «Трактор» идет на серии из двух домашних побед. В последних встречах регулярного чемпионата «Трактор» одолел «Барыс» (3:2 ОТ) и обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» (3:1). Хоккеисты из Челябинска вновь попытаются добыть очки и обойти «Авангард» в турнирной таблице.
Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2026. 4-й тур. Группа Е. Турция — Грузия
20:55 Где смотреть: Okko Спорт.
Сборная Турции на своем поле примет национальную команду Грузии в матче 4-го тура квалификационного турнира к ЧМ-2026.
Турция одержала две победы в трех матчах квалификации и идет на втором месте в группе Е с 6 очками. Команда уже успела обыграть Грузию со счетом 3:2 на выезде и попробует сделать это снова при домашних трибунах.
Сборная Грузии с нападающим «ПСЖ» Хвичей Кварацхелией в составе смогла одержать одну победу в рамках квалификации, проиграв остальные два матча. Кроме Турции национальная команда Грузии уступила действующим чемпионам сборной Испании со счетом 0:2. Получится ли у Грузии взять реванш за поражение на домашнем поле? Ответ узнаем уже сегодня.
Также в рамках отбора на ЧМ-2026 сегодня, 14 октября, сыграют Ирландия и Армения с капитаном «Краснодара» Эдуардом Сперцяном в составе, Португалия с Криштиану Роналду примет Венгрию. Также свои матчи проведут сборные Испании, Англии и другие национальные команды. Все трансляции доступны в Okko Спорт.
Футбол. Товарищеский матч. Россия — Боливия
19:00 Где смотреть: «Матч ТВ».
Сборная России под руководством Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Боливией в Москве на «ВТБ-Арене».
Национальная команда России 10 октября одержала победу над Ираном в Волгограде со счетом 2:1. Таким образом в 2025 году подопечные Карпина обыграли Гренаду (5:0), Замбию (5:0), Нигерию (1:1), Беларусь (4:1), Иорданию (0:0), Катар (4:1) и Иран (2:1).
В январе 1993 года вторая сборная России по футболу под руководством Юрия Семина обыграла команду Боливии со счетом 2:1.
Боливия трижды в истории выходила в финальную часть чемпионатов мира (ЧМ-1930, ЧМ-1950 и ЧМ-1994). Отбор на ЧМ-2026 в зоне КОНМЕБОЛ сложился для команды удачно. В 18 матчах Боливия набрала 20 очков, а в заключительном туре обыграла сборную Бразилии со счетом 1:0. Это позволило сборной занять седьмую строчку в турнирной таблице и пробиться в стыковые матчи.
Российские футболисты являются фаворитами встречи с Боливией и болельщики ожидают от них только победы.