Источник: Станкович не заинтересован в работе со сборной Сербии

На прошлой неделе Драган Стойкович подал в отставку с поста главного тренера сборной Сербии после поражения от Албании (0:1) в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Сербская команда набрала 7 очков в 5 матчах отборочного турнира — ничья и поражение в играх с албанцами (0:0, 0:1), победы над Андоррой и Латвией (3:0, 1:0) и крупное поражение в игре с англичанами (0:5). Во вторник, 14 октября, сборная Сербии сыграет на выезде со сборной Андорры. Руководить командой будет временно исполняющий обязанности главного тренера Зоран Миркович.