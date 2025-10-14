Источник: Станкович не заинтересован в работе со сборной Сербии

Главный тренер московского «Спартака» серб Деян Станкович предпочитает работать в клубном футболе, а не со сборными командами, заявил источник РИА Новости.
«Также рассматривают Велько Пауновича, который выиграл чемпионат мира с молодежной сборной в 2015 году. и тренера “Црвены Звезды” Владана Милоевича. Пока ничего непонятно. Будут смотреть как будут развиваться дела Станковича в “Спартаке”, — добавил источник.
На прошлой неделе Драган Стойкович подал в отставку с поста главного тренера сборной Сербии после поражения от Албании (0:1) в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Сербская команда набрала 7 очков в 5 матчах отборочного турнира — ничья и поражение в играх с албанцами (0:0, 0:1), победы над Андоррой и Латвией (3:0, 1:0) и крупное поражение в игре с англичанами (0:5). Во вторник, 14 октября, сборная Сербии сыграет на выезде со сборной Андорры. Руководить командой будет временно исполняющий обязанности главного тренера Зоран Миркович.
Деян Станкович возглавил «Спартак» в июне 2024 года. По итогам прошлого чемпионата красно-белые заняли четвертое место в чемпионате России. В нынешнем сезоне после 11 туров «Спартак» идет шестым в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на шесть очков.