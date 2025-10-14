Ричмонд
Бевеев попал в стартовый состав сборной России на матч с Боливией

Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Боливией, который пройдет 14 октября на стадионе «Динамо» в 20:00 мск.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На поле с первых минут выйдут Станислав Агкацев, Мингиян Бевеев, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Иван Сергеев и Лечи Садулаев.

Капитаном стал Алексей Миранчук. Игроки сборной России выйдут на матч в специальных футболках, посвященных 99-летию Никиты Симоняна, первого вице-президента РФС и лучшего бомбардира в истории «Спартака».

29-летний защитник «Балтики» Мингиян Бевеев дебютировал за национальную команду в предыдущем матче с Ираном (2:1), выйдя на замену. Он первый в истории сборной России уроженец Калмыкии.

Отметим, что до конца года у национальной команды России будет матч с Ираном, Перу и Чили.

Последние пять матчей сборная провела с Катаром, Ираном, Белоруссией и Нигерией. Трижды Россия одержала победу, два раза свграла вничью.

Сборная Боливии трижды в истории выходила в финальную часть чемпионатов мира, на ЧМ-1930, ЧМ-1950 и ЧМ-1994, однако всякий раз ограничивалась выступлением на групповом этапе турниров.

