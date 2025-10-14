Бевеев попал в стартовый состав сборной России на матч с Боливией

Узнать больше по теме

Биография Ивана Облякова: карьера и личная жизнь футболиста

Иван Обляков — один из самых стабильных футболистов России. Долгие годы игрок является основным в ЦСКА и сборной России. Универсальность спортсмена позволила ему адаптироваться к любым требованиям тренеров. Биография спортсмена — это ровный путь к признанию и статусу.