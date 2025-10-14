Бевеев попал в стартовый состав сборной России на матч с Боливией

На поле с первых минут выйдут Станислав Агкацев, Мингиян Бевеев, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Иван Сергеев и Лечи Садулаев.
Капитаном стал Алексей Миранчук. Игроки сборной России выйдут на матч в специальных футболках, посвященных 99-летию Никиты Симоняна, первого вице-президента РФС и лучшего бомбардира в истории «Спартака».
29-летний защитник «Балтики» Мингиян Бевеев дебютировал за национальную команду в предыдущем матче с Ираном (2:1), выйдя на замену. Он первый в истории сборной России уроженец Калмыкии.
Отметим, что до конца года у национальной команды России будет матч с Ираном, Перу и Чили.
Последние пять матчей сборная провела с Катаром, Ираном, Белоруссией и Нигерией. Трижды Россия одержала победу, два раза свграла вничью.
Сборная Боливии трижды в истории выходила в финальную часть чемпионатов мира, на ЧМ-1930, ЧМ-1950 и ЧМ-1994, однако всякий раз ограничивалась выступлением на групповом этапе турниров.