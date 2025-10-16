Патрик Клюйверт покинул пост главного тренера сборной Индонезии

Футбольная ассоциация Индонезии объявила об уходе голландца Патрика Клюйверта с поста главного тренера национальной команды. Отмечается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Патрик Клюйверт был назначен на этот пост 8 января текущего года и проработал на посту чуть больше девяти месяцев. В квалификационном этапе отбора на ЧМ‑2026 сборная Индонезии 11 октября проиграла сборной Ирака со счетом 0:1 и потеряла шансы пробиться на турнир, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.
Ранее Клюйверт работал главным тренером в сборной Кюрасао и турецком клубе «Адана Демирспор», а также в качестве ассистента в сборных Камеруна и Нидерландов, нидерландских НЕКе и АЗ.
В качестве игрока он дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата Европы в составе сборной Нидерландов. На Евро-2000 Клюйверт с 5 голами стал лучшим бомбардиром турнира (вместе с Саво Милошевичем из сборной Югославии). Всего на его счету 40 мячей в 79 матчах за национальную команду. Форвард выступал за «Аякс», «Милан», «Барселону», «Ньюкасл Юнайтед» «Валенсию», «ПСВ Эйндховен» и «Лилль»,
Все четыре сына Клюйверта занимаются футболом. Джастин Клюйверт выступает в Английской Премьер-лиге за «Борнмут». Рюбен — в Лиге 1 за «Лион», 18-летний Шейн играет за юношескую команду «Барселоны», а Квинси — в клубе «Зеебургия» в низших дивизионах Нидерландов.