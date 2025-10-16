Патрик Клюйверт покинул пост главного тренера сборной Индонезии

Патрик Клюйверт был назначен на этот пост 8 января текущего года и проработал на посту чуть больше девяти месяцев. В квалификационном этапе отбора на ЧМ‑2026 сборная Индонезии 11 октября проиграла сборной Ирака со счетом 0:1 и потеряла шансы пробиться на турнир, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.