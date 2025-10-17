Сборная России впервые за 9 лет поднялась в топ-30 рейтинга ФИФА

В топ-30 мирового рейтинга российская команда не попадала с июня 2016 года.
В октябре команда Валерия Карпина обыграла команды Ирана (2:1) и Боливии (3:0) в товарищеских матчах.
Лидером рейтинга остается сборная Испании. На вторую строчку поднялась команда Аргентины, сборная Франции опустилась на третью. Команда Германии вернулась в топ‑10.
Рейтинг ФИФА, версия от 17 октября
1 (1). Испания — 1880,76 очка;
2 (3). Аргентина —1872,43;
3 (2). Франция — 1862,71;
4 (4). Англия — 1824,3;
5 (5). Португалия — 1778;
6 (7). Нидерланды — 1759,96;
7 (6). Бразилия — 1758,85;
8 (8). Бельгия — 1740,01;
9 (10). Италия — 1717,15;
10 (12). Германия — 1713,3…
30 (33). Россия — 1530,95.
Валерий Карпин
Оскар Вильегас
Лечи Садулаев
(Иван Сергеев)
18′
Алексей Миранчук
43′
Иван Сергеев
(Дмитрий Баринов)
57′
12
Станислав Агкацев
25
Матвей Лукин
6
Дмитрий Баринов
59
Алексей Миранчук
13
Иван Сергеев
22
Мингиян Бевеев
23′
46′
24
Александр Сильянов
4
Данил Круговой
63′
23
Юрий Горшков
3
Игорь Дивеев
46′
5
Максим Осипенко
27
Иван Обляков
83′
19
Константин Кучаев
18
Матвей Кисляк
63′
8
Наиль Умяров
10
Лечи Садулаев
63′
67
Максим Глушенков
1
Карлос Лампе
17
Роберто Фернандес
4
Луис Акин
15
Габриэль Вильямил
7
Мигель Терсерос
3
Диего Даниэль Медина
88′
5
Йомар Роча
22
Леонардо Сабала
66′
21
Хосе Сагредо
14
Матеус Робсон
76′
8
Мойсес Вильярроэль
16
Эрвин Вака
63′
6
Эктор Куэльяр
11
Хосе Мартинес
63′
10
Карлос Мельгар
9
Энцо Монтейро
88′
20
Хенри Вака
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти