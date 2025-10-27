Ричмонд
Карпин: для галочки в расширенный список никого не включали

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал расширенный состав национальной команды на ноябрьский учебно-тренировочный сбор. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В расширенный список сборной вошли 39 футболистов.

«Нам предстоят матчи с сильными соперниками — сборными Перу и Чили. К подготовке отнесемся максимально серьезно, особенно с учетом того, что оба матча будут домашними для сборной России. Поэтому каких-либо экспериментов при формировании расширенного списка ожидать не стоило.

В расширенный список традиционно вошли игроки, лучше всего проявившие себя в последних матчах за свои клубы. Также в него включены несколько футболистов, не получавших большой игровой практики в последних играх, в том числе восстанавливающиеся или сравнительно недавно восстановившиеся после повреждений. Их способности и потенциал хорошо знакомы тренерскому штабу.

“Для галочки” в расширенный список никого не включали — каждый из игроков имеет возможность доказать свою необходимость для сборной в оставшихся до паузы матчах. Все будет зависеть от уровня их выступлений и функционального состояния», — сказал Карпин.

12 ноября сборная России в Санкт-Петербурге сыграет против Перу, после чего 15 ноября в Сочи встретится с Чили. Сборные Перу и Чили заняли два последних места в южноамериканском отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года.

