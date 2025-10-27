Карпин: для галочки в расширенный список никого не включали

«Нам предстоят матчи с сильными соперниками — сборными Перу и Чили. К подготовке отнесемся максимально серьезно, особенно с учетом того, что оба матча будут домашними для сборной России. Поэтому каких-либо экспериментов при формировании расширенного списка ожидать не стоило.



В расширенный список традиционно вошли игроки, лучше всего проявившие себя в последних матчах за свои клубы. Также в него включены несколько футболистов, не получавших большой игровой практики в последних играх, в том числе восстанавливающиеся или сравнительно недавно восстановившиеся после повреждений. Их способности и потенциал хорошо знакомы тренерскому штабу.



“Для галочки” в расширенный список никого не включали — каждый из игроков имеет возможность доказать свою необходимость для сборной в оставшихся до паузы матчах. Все будет зависеть от уровня их выступлений и функционального состояния», — сказал Карпин.