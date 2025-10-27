В 2026 году сборная России по футболу может провести матчи в США

— У вас есть уже планы относительно товарищеских матчей в ближайшем будущем? После встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже говорили про вариант со встречей со сборной США…
— У нас есть базовое правило: мы стараемся не комментировать переговоры. В футболе они тоже любят тишину, тем более в таких обстоятельствах. Могу сказать, что ведется подбор соперников на два окна в первой половине 2026 года — мартовское и июньское. В марте с большой вероятностью проведем встречи на территории России с интересными командами. В рамках июньского окна хотели бы сыграть со сборными, которые сыграют на чемпионате мира. Если договоримся, скорее всего, эти матчи пройдут в Америке. Команды будут находиться там, готовиться к турниру, — приводит слова Митрофанова «Коммерсант».
Сборная России отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года и с тех пор проводит только товарищеские матчи. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет со сборной Перу в Санкт-Петербурге и с командой Чили в Сочи. Перу и Чили заняли два последних места в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года от Южной Америки и не примут участия в финальной стадии мирового первенства.
В 2025 году подопечные Карпина в товарищеских встречах обыграли Гренаду (5:0), Замбию (5:0), Нигерию (1:1), Беларусь (4:1), Иорданию (0:0), Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0).
Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике в июне и июле 2026 года. Это будет первый турнир, в котором примут участие 48 команд.