В 2026 году сборная России по футболу может провести матчи в США

— У нас есть базовое правило: мы стараемся не комментировать переговоры. В футболе они тоже любят тишину, тем более в таких обстоятельствах. Могу сказать, что ведется подбор соперников на два окна в первой половине 2026 года — мартовское и июньское. В марте с большой вероятностью проведем встречи на территории России с интересными командами. В рамках июньского окна хотели бы сыграть со сборными, которые сыграют на чемпионате мира. Если договоримся, скорее всего, эти матчи пройдут в Америке. Команды будут находиться там, готовиться к турниру, — приводит слова Митрофанова «Коммерсант».