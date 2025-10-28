Ричмонд
Карпин вызвал еще двух форвардов на матчи сборной с Перу и Чили

Тренерский штаб сборной России включил в расширенный состав национальной команды нападающего «Динамо» Константина Тюкавина и форварда «Локомотива» Николая Комличенко. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне был опубликован расширенный список сборной, в который вошли 39 человек. Среди них четверо нападающих: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо» Москва) и Александр Соболев («Зенит»).

«Приняли решение дополнительно включить двух форвардов в расширенный список сборной. Это связано с тем, что не все наши нападающие получают достаточно игровой практики в своих клубах. Кроме того, впереди еще два тура РПЛ и матчи Кубка России. По опыту, к сожалению, не можем исключать повреждений. Поэтому решили заранее подстраховаться и включить в расширенный список Константина Тюкавина и Николая Комличенко», — сказал Карпин.

Тюкавин последний раз играл за сборную России в ноябре 2024 года, Комличенко — в июне 2025-го. В этом сезоне на счету Тюкавина восемь матчей, в которых забил два мяч и отдал две голевые передачи. Комличенко провел 18 игр во всех турнирах, в которых отметился шестью мячами и двумя голевыми передачами.

12 ноября сборная России в Санкт-Петербурге сыграет против Перу, после чего 15 ноября в Сочи встретится с Чили. Сборные Перу и Чили заняли два последних места в южноамериканском отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года.

