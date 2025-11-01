Сын Роналду забил дебютный гол за юношескую сборную Португалии

Роналду‑младший выступает за юношескую команду «Аль‑Насра», где выступает его отец Криштиану Роналду. Ранее он занимался в академиях «Посуэло», «Реала», «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед». В мае Роналду-младший дебютировал за юношескую сборную Португалии до 15 лет, за которую сыграл четыре матча и забил два гола.