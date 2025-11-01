Сын Роналду забил дебютный гол за юношескую сборную Португалии

15-летний нападающий вышел в стартовом составе на матч против Уэльса (3:0) на турнире Federation Cup в Турции и отличился забитым мячом на 42-й минуте. На 62-й минуте Роналду-младший был заменен.
Двумя днями ранее Криштиану Роналду-младший дебютировал в составе юношеской сборной Португалии до 16 лет, выйдя на замену на 89-й минуте матча против сверстников из Турции (2:0).
Роналду‑младший выступает за юношескую команду «Аль‑Насра», где выступает его отец Криштиану Роналду. Ранее он занимался в академиях «Посуэло», «Реала», «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед». В мае Роналду-младший дебютировал за юношескую сборную Португалии до 15 лет, за которую сыграл четыре матча и забил два гола.
Криштиану Роналду-младший выступает преимущественно на позиции левого вингера, однако также может действовать и на правом фланге.
Во вторник, 4 ноября, сборная Португалии U16 сыграет с Англией U16.