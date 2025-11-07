Ричмонд
Сборная России объявила итоговый состав на ноябрьские матчи

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала итоговую заявку национальной команды на товарищеские матчи с Перу и Чили.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В список вошли 30 футболистов.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен» Париж), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика» Калининград), Виталий Гудиев («Акрон» Тольятти).

Защитники: Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов» Ростов-на-Дону), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все — ЦСКА Москва), Александр Сильянов («Локомотив» Москва), Руслан Литвинов («Спартак» Москва), Мингиян Бевеев («Балтика» Калининград), Юрий Горшков («Зенит» Санкт-Петербург).

Полузащитники: Даниил Фомин («Динамо» Москва), Александр Черников («Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак» Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА Москва), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев (все — «Локомотив» Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед» Атланта), Максим Глушенков («Зенит» Санкт-Петербург), Александр Головин («Монако»), Лечи Садулаев («Ахмат» Грозный).

Нападающие: Иван Сергеев, Константин Тюкавин (оба — «Динамо» Москва), Николай Комличенко («Локомотив» Москва).

12 ноября сборная России в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» сыграет с Перу. 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи команда Валерия Карпина встретится со сборной Чили.