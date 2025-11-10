Эдуард Сперцян стал новым капитаном сборной Армении

На этой неделе сборная Армении сыграет дома против Венгрии (13 ноября) и в гостях против Португалии (16 ноября) в заключительных матчах первого раунда отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. После четырех матчей армянская сборная с тремя очками занимает последнее место в группе F.