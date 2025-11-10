Эдуард Сперцян стал новым капитаном сборной Армении

«Отныне капитаном сборной Армении будет Эдуард Сперцян», — заявил главный тренер национальной команды Егише Меликян.
Ранее капитаном сборной Армении был полузащитник братиславского «Слована» Тигран Барсегян. В предыдущем матче квалификации ЧМ‑2026 против Ирландии (0:1) он получил красную карточку за грубую игру и был дисквалифицирован на три матча.
Эдуард Сперцян выступает за сборную Армении с 2021 года. Он провел за национальную команду 38 матчей, в которых забил десять мячей и отдал четыре голевые передачи.
Сперцян родился в Ставрополе и имел возможность играть за сборную России, однако, не получив вызовов в юношеские и молодежные команды, он решил выступать за историческую родину своего отца.
В этом сезоне Сперцян провел 21 матч за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач.
На этой неделе сборная Армении сыграет дома против Венгрии (13 ноября) и в гостях против Португалии (16 ноября) в заключительных матчах первого раунда отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. После четырех матчей армянская сборная с тремя очками занимает последнее место в группе F.