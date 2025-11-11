L'Equipe: Дешам может возглавить клуб из Саудовской Аравии

По информации источника, специалист получил предложение от одного из самых титулованных клубов чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихада». Сообщается, что тренер пока не торопится принимать решение и полностью сосредоточен на матчах сборной Франции.
Дидье Дешам в начале этого года объявил, что покинет команду после окончания ЧМ-2026. Он руководит сборной Франции с 2012 года.
По информации L'Equipe и других авторитетных изданий, новым главным тренером сборной Франции станет Зинедин Зидан. 53-летний специалист уже готовится к предстоящему назначению, активно следит за французским чемпионатом, а также в последние месяцы изучает работу национальной команды и Федерации футбола Франции.
13 ноября сборная Франции на домашнем поле примет Украину в матче 9-го тура отборочного этапа ЧМ-2026.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в соревнованиях примут участие 48 сборных.