L'Equipe: Дешам может возглавить клуб из Саудовской Аравии

По информации L'Equipe и других авторитетных изданий, новым главным тренером сборной Франции станет Зинедин Зидан. 53-летний специалист уже готовится к предстоящему назначению, активно следит за французским чемпионатом, а также в последние месяцы изучает работу национальной команды и Федерации футбола Франции.