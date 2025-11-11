Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
12.11
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.00
П2
5.80
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Сборную Перу встретили в Санкт-Петербурге с караваем: видео

Пресс-служба сборной России опубликовала видео встречи футболистов национальной команды Перу в аэропорту «Пулково».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Футболисты сборной Перу прилетели в Санкт-Петербург, где их встретили караваем.

Напомним, 12 ноября сборная России в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» сыграет с Перу. 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи команда Валерия Карпина встретится со сборной Чили.

Сборные Перу и Чили заняли два последних места в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года от Южной Америки и не примут участия в финальной стадии мирового первенства.

«Нам предстоят матчи с сильными соперниками — сборными Перу и Чили. К подготовке отнесемся максимально серьезно, особенно с учетом того, что оба матча будут домашними для сборной России», — говорил Валерий Карпин в преддверии матчей.

Сборная России отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года и с тех пор проводит только товарищеские матчи.

В 2025 году подопечные Карпина в товарищеских встречах обыграли Гренаду (5:0), Замбию (5:0), Нигерию (1:1), Беларусь (4:1), Иорданию (0:0), Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0).


Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше