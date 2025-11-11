Сборную Перу встретили в Санкт-Петербурге с караваем: видео

Футболисты сборной Перу прилетели в Санкт-Петербург, где их встретили караваем.
Напомним, 12 ноября сборная России в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» сыграет с Перу. 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи команда Валерия Карпина встретится со сборной Чили.
Сборные Перу и Чили заняли два последних места в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года от Южной Америки и не примут участия в финальной стадии мирового первенства.
«Нам предстоят матчи с сильными соперниками — сборными Перу и Чили. К подготовке отнесемся максимально серьезно, особенно с учетом того, что оба матча будут домашними для сборной России», — говорил Валерий Карпин в преддверии матчей.
Сборная России отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года и с тех пор проводит только товарищеские матчи.
В 2025 году подопечные Карпина в товарищеских встречах обыграли Гренаду (5:0), Замбию (5:0), Нигерию (1:1), Беларусь (4:1), Иорданию (0:0), Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0).