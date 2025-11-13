Матч Польша — Нидерланды 14 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 22:45 мск и пройдет на Национальном стадионе имени Казимежа Гурского в Варшаве. Главный арбитр встречи — Маурицио Мариани из Италии. Игру Польша — Нидерланды в прямом эфире покажет «Okko».
В каких-то отборочных группах всё уже понятно, или почти понятно, но в европейской группе G интрига еще относительно жива. Сборные Голландии и Польши за два тура до конца группового этапа занимают первое и второе места соответственно с разницей в 3 очка. Напомним, что победитель получает прямую путевку на мундиаль, а сборная, занявшая второе место, отправляется в мартовские матчи плей-офф.
В случае победы в очной встрече поляки могут сравняться с «оранжевыми» по очкам, но вот незадача: при равенстве очков в квалификации по правилам ФИФА главный критерий — разница мячей. Тут поляки должны сказать «спасибо» сборной Мальты, которая получила от голландцев 12 безответных голов в двух очных встречах, но и сами «белые орлы» могли бы увереннее и результативнее сыграть в матчах с такими соперниками, как Финляндия, Литва и Мальта. Решающий удар по шансам Роберта Левандовского и компании претендовать на первое место в группе нанесло летнее поражение в гостях от финнов со счетом 1:2. Случилось оно на фоне конфликта легендарного нападающего с уже бывшим тренером Михалом Пробежем, который не вызвал его в команду и просчитался. Теперь даже достойная ничья в гостях с Нидерландами 1:1 уже под руководством Яна Урбана полякам мало что дает — разницу в 13 голов за два тура вряд ли можно отыграть, даже с визитом на Мальту в запасе. Результаты прошедших матчей и расписание квалификации чемпионата мира по футболу 2026 вы можете найти здесь.
Есть у Польши и козырь — сильная игра дома, где поляки победили во всех матчах и пропустили лишь один гол от тех же финнов. Финляндия, в свою очередь, вряд ли опередит Польшу, потому что тоже при гипотетическом равенстве очков серьезно отстает по разнице мячей. В общем, полякам в пятницу нужно идти вперед, как можно крупнее побеждать голландцев, с которыми они уже сумели сыграть вничью в Роттердаме, и надеяться на чудо. Многое зависит от настроя команды Роналда Кумана на матч в Варшаве: когда тебя вполне устраивает ничья в гостях, могут быть неприятные сюрпризы, но «оранжевые» давно никому не проигрывали — более года.