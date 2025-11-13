Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.56
X
4.44
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.78
X
4.79
П2
1.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.04
X
28.00
П2
53.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
7.20
X
4.72
П2
1.49
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Молдавия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
25.00
X
10.00
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Андорра
:
Албания
Все коэффициенты
П1
14.50
X
5.70
П2
1.28
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Англия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.30
П2
12.00

Матч Польша — Нидерланды 14 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

В пятницу, 14 ноября, состоится матч отборочного турнира ЧМ-2026 между сборными Польши и Нидерландов.

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Матч начнется в 22:45 мск и пройдет на Национальном стадионе имени Казимежа Гурского в Варшаве. Главный арбитр встречи — Маурицио Мариани из Италии. Игру Польша — Нидерланды в прямом эфире покажет «Okko».

В каких-то отборочных группах всё уже понятно, или почти понятно, но в европейской группе G интрига еще относительно жива. Сборные Голландии и Польши за два тура до конца группового этапа занимают первое и второе места соответственно с разницей в 3 очка. Напомним, что победитель получает прямую путевку на мундиаль, а сборная, занявшая второе место, отправляется в мартовские матчи плей-офф.

В случае победы в очной встрече поляки могут сравняться с «оранжевыми» по очкам, но вот незадача: при равенстве очков в квалификации по правилам ФИФА главный критерий — разница мячей. Тут поляки должны сказать «спасибо» сборной Мальты, которая получила от голландцев 12 безответных голов в двух очных встречах, но и сами «белые орлы» могли бы увереннее и результативнее сыграть в матчах с такими соперниками, как Финляндия, Литва и Мальта. Решающий удар по шансам Роберта Левандовского и компании претендовать на первое место в группе нанесло летнее поражение в гостях от финнов со счетом 1:2. Случилось оно на фоне конфликта легендарного нападающего с уже бывшим тренером Михалом Пробежем, который не вызвал его в команду и просчитался. Теперь даже достойная ничья в гостях с Нидерландами 1:1 уже под руководством Яна Урбана полякам мало что дает — разницу в 13 голов за два тура вряд ли можно отыграть, даже с визитом на Мальту в запасе. Результаты прошедших матчей и расписание квалификации чемпионата мира по футболу 2026 вы можете найти здесь.

Есть у Польши и козырь — сильная игра дома, где поляки победили во всех матчах и пропустили лишь один гол от тех же финнов. Финляндия, в свою очередь, вряд ли опередит Польшу, потому что тоже при гипотетическом равенстве очков серьезно отстает по разнице мячей. В общем, полякам в пятницу нужно идти вперед, как можно крупнее побеждать голландцев, с которыми они уже сумели сыграть вничью в Роттердаме, и надеяться на чудо. Многое зависит от настроя команды Роналда Кумана на матч в Варшаве: когда тебя вполне устраивает ничья в гостях, могут быть неприятные сюрпризы, но «оранжевые» давно никому не проигрывали — более года.

Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.11
Польша
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.22
П2
1.70