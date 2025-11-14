Хиддинк назвал уникальное качество Акинфеева

«Игорь Акинфеев запомнился мне добрым парнем с менталитетом победителя. Он всегда нравился мне как игрок и продолжает нравиться сейчас. Я могу пожелать ему и его близким только всего самого наилучшего. Акинфеев хочет играть до 45 лет? Игорь может спокойно это сделать. Он очень силен физически, а еще обладает особым навыком — он может поймать любой мяч, который летит в сторону ворот. В этом Акинфеев был лучшим среди всех вратарей, с которыми я работал. Помимо этого, он потрясающе умел начинать атаки тонкими передачами. Можно сказать, что в этом он смог опередить время», — цитирует Хиддинка Sport24.
Акинфеев провел в составе сборной России 111 матчей в качестве голкипера. Игорь занимает второе место по количеству игр за национальную команду. Ему же принадлежит и рекорд сборной по числу сухих матчей — 48. В октябре 2018 года Игорь Акинфеев сообщил о завершении карьеры в сборной России.
Гус Хиддинк был главным тренером сборной России с 2006-го по 2010 год. На чемпионате Европы 2008 года под руководством нидерландского специалиста национальная команда достигла наивысшего достижения в своей новейшей истории — выход в полуфинал континентального первенства и завоевание бронзовых медалей. В декабре 2008 года Хиддинку было присвоено звание «Заслуженный тренер России».
После ухода из сборной Хиддинк еще раз вернулся для работы в России — в сезоне 2012/2013 Хиддинк возглавлял «Анжи» и привел махачкалинский клуб к бронзовым медалям чемпионата России. Это единственное попадание команды в тройку призеров Премьер-лиги. Также Хиддинк вывел «Анжи» в ⅛ финала Лиги Европы, где махачкалинцы уступили «Ньюкаслу».
В сентябре 2021 года Гус Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры.