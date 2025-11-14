Карпин назвал самый сложный матч в карьере

Российский тренер Валерий Карпин во время встречи с воспитанниками образовательного центра «Сириус» рассказал, какой матч был самым сложным в его карьере.
"Было много сложных матчей, понятно. Но в роли тренера сборной самый трудный был со сборной Хорватии, когда мы играли там и проиграли 0:1. За 10 минут до конца в свои ворота забили и проиграли, заняли второе место и не смогли выйти на чемпионат мира. Наверное, это был самый трудный матч в качестве тренера.
А в качестве игрока, наверное, связан со «Спартаком», когда мы не прошли футбольный клуб «Антверпен», это был полуфинал Кубка обладателей кубков. Проиграли 1:3 и не попали в финал. Наверное, назвал бы вот эти два матча", — добавил Карпин.
Сборная России в ноябре 2021 года на выезде потерпела поражение от команды Хорватии (0:1), заняла второе место в отборочном турнире. Тогда команде не удалось напрямую завоевать путевку на турнир в Катаре.
Напомним, 15 ноября сборная России в Сочи на стадионе «Фишт» проведет товарищеский матч с командой Чили. Ранее национальная команда вничью завершила матч со сборной Перу — 1:1.
«Динамо» Москва под руководством Карпина занимает 10-е место в таблице РПЛ с 17 очками после 15 туров.