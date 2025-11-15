Матч Грузия — Испания 15 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 20:00 мск и пройдет на Стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Главный арбитр встречи — Бенуа Бастьен из Франции. Матч Грузия — Испания в прямом эфире покажет «Okko».
Групповой отборочный раунд чемпионата мира 2026 в зоне УЕФА уже заканчивается, а сборная Испании пока не гарантировала себе путевку на американский мундиаль. Но это точно не вина «Фурии рохи», которая выступает даже еще мощнее, чем раньше: 4 матча — 4 победы, 15 голов забито и ни одного не пропущено. В соперниках у испанцев турки, грузины и болгары. Путевка на ЧМ-2026 Испанией пока не оформлена просто потому, что занимающая второе место Турция взяла все свои очки в матчах с другими соперниками. Правда, очную встречу с Испанией проиграла дома со счетом 0:6 — даже аутсайдерам группы болгарам так сильно не досталось.
Конечно, действующие чемпионы Европы на мировое первенство попадут. И даже отсутствие из-за довольно скандальной травмы лидера команды вундеркинда Ламина Ямаля, не должно помешать подопечным Луиса де ла Фуэнте победить в Тбилиси. Сборной Грузии остается посочувствовать, что она попала в безнадежную с точки зрения борьбы за выход на ЧМ группу, хотя прежде она пыталась совладать с Турцией на Евро-2024 (1:3), но не вышло тогда, не получилось и сейчас — два поражения в очных встречах, не оставляющие реальных шансов на единственно доступное с учетом Испании второе место. Результаты прошедших матчей и расписание квалификации чемпионата мира по футболу 2026 вы можете найти здесь.
Встреча с непобедимой испанской армадой — вопрос престижа для сборной Грузии, у которой готовы выйти на поле две ее главные звезды, Хвича Кварацхелия из «ПСЖ» в атаке и Георгий Мамардашвили из «Ливерпуля» в воротах. Но кажется, этого мало. Первая встреча в Испании завершилась спокойной победой «красной фурии» со счетом 2:0, по голу в каждом из таймов записали на свой счет Йереми Пино и Микель Оярсабаль, вот и сейчас букмекеры не сомневаются в гостевой виктории. Коэффициент на победу Испании в Тбилиси установлен на отметке 1,27, очень низко. На абсолютно сенсационную победу Грузии можно поставить за 11,0, на ничью — за 6,40.