Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.21
П2
2.90
Футбол. Первая лига
15:30
Торпедо
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.09
П2
3.35
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
17.00
X
8.00
П2
1.20
Футбол. Товарищеские матчи
18:00
Россия
:
Чили
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.10
П2
7.00
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.34
П2
1.94
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Грузия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.65
П2
1.27
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.09
X
12.50
П2
33.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Кипр
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.68
П2
1.33
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Лихтенштейн
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
60.00
X
27.00
П2
1.04
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словения
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.09
П2
3.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.31
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Греция
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.31
П2
3.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.07
X
15.00
П2
40.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Босния и Герцеговина
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.16
П2
2.93
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Енисей
1
П1
X
П2

Матч Грузия — Испания 15 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 15 ноября, состоится матч отборочного турнира ЧМ-2026 между сборными Грузии и Испании.

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Игра начнется в 20:00 мск и пройдет на Стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Главный арбитр встречи — Бенуа Бастьен из Франции. Матч Грузия — Испания в прямом эфире покажет «Okko».

Групповой отборочный раунд чемпионата мира 2026 в зоне УЕФА уже заканчивается, а сборная Испании пока не гарантировала себе путевку на американский мундиаль. Но это точно не вина «Фурии рохи», которая выступает даже еще мощнее, чем раньше: 4 матча — 4 победы, 15 голов забито и ни одного не пропущено. В соперниках у испанцев турки, грузины и болгары. Путевка на ЧМ-2026 Испанией пока не оформлена просто потому, что занимающая второе место Турция взяла все свои очки в матчах с другими соперниками. Правда, очную встречу с Испанией проиграла дома со счетом 0:6 — даже аутсайдерам группы болгарам так сильно не досталось.

Конечно, действующие чемпионы Европы на мировое первенство попадут. И даже отсутствие из-за довольно скандальной травмы лидера команды вундеркинда Ламина Ямаля, не должно помешать подопечным Луиса де ла Фуэнте победить в Тбилиси. Сборной Грузии остается посочувствовать, что она попала в безнадежную с точки зрения борьбы за выход на ЧМ группу, хотя прежде она пыталась совладать с Турцией на Евро-2024 (1:3), но не вышло тогда, не получилось и сейчас — два поражения в очных встречах, не оставляющие реальных шансов на единственно доступное с учетом Испании второе место. Результаты прошедших матчей и расписание квалификации чемпионата мира по футболу 2026 вы можете найти здесь.

Встреча с непобедимой испанской армадой — вопрос престижа для сборной Грузии, у которой готовы выйти на поле две ее главные звезды, Хвича Кварацхелия из «ПСЖ» в атаке и Георгий Мамардашвили из «Ливерпуля» в воротах. Но кажется, этого мало. Первая встреча в Испании завершилась спокойной победой «красной фурии» со счетом 2:0, по голу в каждом из таймов записали на свой счет Йереми Пино и Микель Оярсабаль, вот и сейчас букмекеры не сомневаются в гостевой виктории. Коэффициент на победу Испании в Тбилиси установлен на отметке 1,27, очень низко. На абсолютно сенсационную победу Грузии можно поставить за 11,0, на ничью — за 6,40.

Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
15.11
Грузия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.65
П2
1.27
Узнать больше по теме
Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
Читать дальше