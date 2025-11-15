Матч Грузия — Испания 15 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Групповой отборочный раунд чемпионата мира 2026 в зоне УЕФА уже заканчивается, а сборная Испании пока не гарантировала себе путевку на американский мундиаль. Но это точно не вина «Фурии рохи», которая выступает даже еще мощнее, чем раньше: 4 матча — 4 победы, 15 голов забито и ни одного не пропущено. В соперниках у испанцев турки, грузины и болгары. Путевка на ЧМ-2026 Испанией пока не оформлена просто потому, что занимающая второе место Турция взяла все свои очки в матчах с другими соперниками. Правда, очную встречу с Испанией проиграла дома со счетом 0:6 — даже аутсайдерам группы болгарам так сильно не досталось.