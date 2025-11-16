Матч Италия — Норвегия 16 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 22:45 мск и пройдет на стадионе «Сан Сиро» в Милане. Главный арбитр встречи — Алехандро Эрнандес из Испании. Матч Италия — Норвегия в прямом эфире покажет «Okko».
27 лет прошло с последнего участия сборной Норвегии в финальном турнире чемпионата мира по футболу. На ЧМ-1998 во Франции цвета сборной защищали Хеннинг Берг, Стиг-Инге Бьернебю, Туре-Андре Флу, Мини Якобсен и, конечно, Оле-Гуннар Сульшер. Викинги обыграли Бразилию и вышли из группы, но в ⅛ финала уступили итальянцам 0:1. Пришло время как для возвращения на мундиаль, так и для мести. Квалификация ЧМ-2026 для Эрлинга Холанда и компании наконец-то сложилась идеально: победы во всех семи проведенных матчах. Особенно важен был успех в домашней игре с Италией 6 июня — 3:0 с голами Серлота и Холанда. У суперфорварда из «Ман Сити» в нынешнем отборе уже 14 забитых мячей! Само собой, он лучший бомбардир турнира с большим отрывом (у Арнаутовича и Депая по 8 голов).
Италия не сумела попасть на два последних чемпионата мира, что для четырехкратных победителей турнира — сущий кошмар. Нынешнюю квалификацию «Скуадра адзурра» провела неплохо — если не считать злополучный разгром в Осло, который стоил работы Лучано Спаллетти. Даже если бы при равенстве очков все решали личные встречи, отыграть 0:3 в «ответке» было бы крайне сложно, ну, а с правилом ФИФА, которое ставит на первое место разницу мячей, — шансы на первое место в группе и прямую путевку на ЧМ остались микроскопические: итальянцам сегодня надо победить дружину Холанда с разницей в 9 голов (!). У норвежцев за 7 матчей лишь четыре пропущенных, на секундочку.
Сменщик Спаллетти на посту главного тренера сборной Дженнаро Гаттузо на днях произнес пламенный спич по этому поводу, обидев разом всю Южную Америку и Африку: «В мое время второе место в группе давало проход на чемпионат мира, но теперь правила иные. Надо говорить с теми, кто их составляет. В 90-е от Африки на ЧМ попадали две команды, теперь девять. В Южной Америке 6 из 10 участников напрямую попадают на ЧМ. Это грустно».
В чем-то Гаттузо можно понять, но вообще-то в нынешней ситуации итальянцы виноваты и сами: помимо разгрома в Осло, например, были более чем скромные победы над аутсайдером группы Молдавией (2:0, 2:0). Для сравнения Норвегия с этим соперником и настреляла свою мощную разницу (11:1 и 5:0). Результаты прошедших матчей и расписание квалификации чемпионата мира по футболу 2026 вы можете найти здесь.
Понятно и почему итальянцы так не хотят участвовать в мартовских стыковых матчах, куда практически точно и отправятся: свежи в памяти воспоминания о поражениях от Швеции и Северной Македонии. Кто бы ни стал соперником в стыках, итальянские тиффози будут ждать март с большими опасениями за будущее. У Италии хорошая команда, но тягаться с Холандом, Серлотом, Эдегором (пусть сейчас он и травмирован) нынешнему поколению добротных футболистов, но не суперзвезд — Ретеги, Распадори, Эспозито, Барелле — не так уж просто. О победе 9:0 над норвежцами речи не идет, да и вообще не факт, что победа будет. Коэффициенты букмекеров (2.16 на выигрыш Италии дома и 3.40 — на победу Норвегии в гостях) намекают на примерно равную игру.