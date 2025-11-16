Матч Италия — Норвегия 16 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Понятно и почему итальянцы так не хотят участвовать в мартовских стыковых матчах, куда практически точно и отправятся: свежи в памяти воспоминания о поражениях от Швеции и Северной Македонии. Кто бы ни стал соперником в стыках, итальянские тиффози будут ждать март с большими опасениями за будущее. У Италии хорошая команда, но тягаться с Холандом, Серлотом, Эдегором (пусть сейчас он и травмирован) нынешнему поколению добротных футболистов, но не суперзвезд — Ретеги, Распадори, Эспозито, Барелле — не так уж просто. О победе 9:0 над норвежцами речи не идет, да и вообще не факт, что победа будет. Коэффициенты букмекеров (2.16 на выигрыш Италии дома и 3.40 — на победу Норвегии в гостях) намекают на примерно равную игру.